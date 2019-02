Quartier des spectacles: les festivals montréalais réclament de l'aide

«On n’est pas du tout dans un mode de plainte. On veut seulement informer. On est très fier du grand succès du Quartier des spectacles. Mais, avec tout ce succès, il y a un déséquilibre qui s’est créé. Environ 60 projets ont été érigés dans le secteur. On parle de 1,5 milliard $ de valeur immobilière. Cela a causé deux problèmes aux festivals : ceux-ci manquent d’espace. Ensuite, les festivals captaient presque l’entièrement des revenus associés à la vente de nourriture et de boissons, il y a 10 ans. Ces sommes étaient réinvesties dans le festival. […] En 2008, 20 % du budget du Festival international de jazz était assumé par les recettes provenant de la nourriture, la bière et les produits dérivés, en kiosque. Aujourd’hui, c’est tombé à 4 %.»