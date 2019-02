Le bonheur dans les villes québécoises: Varennes trône au sommet du palmarès

« Depuis 2009, la ville n’a cessé de progresser. On a accueilli 118 nouvelles entreprises sur le territoire. Elles ont créé de nouveaux emplois, en plus d’engendrer davantage de moyens financiers pour la municipalité. Cela nous a permis de créer de nouvelles infrastructures, dont des parcs, une piste cyclable, une bibliothèque… En plus, Varennes dispose d’une situation géographique enviable. Le long du fleuve, il y a un climat de sérénité. Elle est aussi située près de Montréal. C’est un atout. C’est un endroit extraordinaire pour élever une famille.»