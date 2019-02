Rendements de la Caisse de dépôt et placement : «Une fin d'année catastrophique, mais...»

«Il est vrai que les fondamentaux de l'économie ne sont pas très forts, a dit le président et chef de la direction de la CDPQ, Michael Sabia, à l'occasion du dévoilement des résultats annuels de l'institution, jeudi. Selon lui, il est important de faire la distinction entre ralentissement et récession. Mais la grande question, a estimé M. Sabia, consiste à tenter de déterminer l'impact des éléments d'incertitudes que l'on peut observer aux quatre coins de la planète.

Et la liste est longue, selon le dirigeant de la Caisse, qui a entre autres évoqué le mouvement des gilets jaunes en France, le Brexit au Royaume-Uni, la fin du mandat de la chancelière Angela Merkel en Allemagne, les changements de gouvernement au Brésil et au Mexique ainsi que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Dans ce contexte d'incertitude et de volatilité boursière, celui-ci s'est montré satisfait de la performance de la Caisse pendant la dernière année, qui a surpassé son indice de référence, fixé à 2,4 pour cent. Néanmoins, le rendement de 2018 est le plus faible depuis 2011 — lorsqu'il avait été de quatre pour cent.

— — —

Rendement annuel de la CDPQ:

— 2018: 4,2 pour cent

— 2017: 9,3 pour cent

— 2016: 7,6 pour cent

— 2015: 9,1 pour cent

— 2014: 12 pour cent

Rendement annualisé sur cinq ans: 8,4 pour cent