«Pour ce qu’on en sait, Téo Taxi ne versera aucune indemnité de départ et de paye de vacances. C’est ce qu’on a appris hier. La conclusion à laquelle on en est venue [le syndicat des Teamsters], c’est qu’elles seront garanties par le programme de protection des salariés du gouvernement fédéral, qui peut verser jusqu’à 7000 $ par employé. C’est un programme qui prend la relève des entreprises qui font faillite et qui n’ont pas d’argent dans leur compte de banque...»