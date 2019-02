Des enfants à l'école privée: «ça coûte très cher pour la classe moyenne»

«L’amour de ses enfants pour 5 ans, ça vaut une fortune. D’autant plus qu’on ne pourra pas savoir si l’avenir professionnel d’un enfant allant au privé est automatiquement [plus prometteur] que s’il était allé au public. Chose certaine, l’école privée coûte très cher pour les gens de la classe moyenne. Est-ce que les parents achètent d'abord du prestige ? Et n'oublions pas qu'après le secondaire, il y a le collège et l'université...»