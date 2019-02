Voir abandonne son magazine mensuel en papier

MONTRÉAL - Le magazine «Voir» abandonne son édition papier mensuelle pour miser entièrement sur son contenu en ligne.

Le président et directeur général de Mishmash Média — propriétaire des publications «Voir» et «L'Actualité» —, Nicolas Marin, a soutenu qu'il n'y aurait pas de réduction des effectifs.

M. Marin a indiqué que les employés avaient été mis au courant la semaine dernière et qu'ils avaient été «consultés dans le processus».

Le magazine culturel papier gratuit de «Voir» avait pris le relais du journal papier il y a environ trois ans.

En entrevue jeudi, M. Marin a parlé d'une «question de priorité», évoquant les coûts reliés à la production d'un magazine papier. Il a dit croire à une «entreprise de contenu plus que de contenant», et qu'il fallait choisir le contenant qui permet le mieux d'attirer les publicitaires et de rejoindre les lecteurs.

Il a indiqué qu'il pourrait y avoir encore ponctuellement des publications papier — par exemple un guide de rentrées culturelles.

«La stratégie de base est encore là, c'est de faire le pari de la qualité de l'information culturelle dans le domaine des sorties. Je dirais que c'est peut-être au niveau de la fréquence que ça change. La culture se vit beaucoup au quotidien, et le véhicule mensuel nous demandait beaucoup d'efforts, et on veut revenir sur une fréquence de publications plus importante», a dit M. Marin.

Le rédacteur en chef national de «Voir», Simon Jodoin, a publié un long message sur Facebook, jeudi, disant avoir travaillé au cours des dernières semaines sur le plan d’affaires avec M. Marin.