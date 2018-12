Un joueur de la LNH achète une maison centenaire... avec l'intention de la démolir

MONTRÉAL - Le joueur de hockey québécois Jonathan Audy-Marchessault, des Golden Knights de Las Vegas, dans la Ligue nationale de hockey (LNH), s'est porté acquéreur d'une maison centenaire de Lac-Beauport au coût de 2 millions $ dans le but... de la démolir.

Selon le registre foncier du Québec, la transaction a été officialisée en septembre dernier. L'athlète et sa conjointe sont devenus officiellement propriétaires de la luxueuse résidence et surtout de son terrain de 4150 mètres carrés qui borde le lac Beauport.

Les acheteurs ont toutefois d'autres plans pour l'imposante demeure construite en 1918, soit de la raser pour y ériger une toute nouvelle maison, ont rapporté des médias de Québecor lundi matin.

Selon la plus récente évaluation municipale, la valeur actuelle de l'immeuble de deux étages de quelque 600 mètres carrés chacun et de son terrain s'élève à un peu plus de 1,9 million $.

Le maire de Lac-Beauport confirme qu'un permis de démolition correspondant à cette adresse a été accordé.

Michel Beaulieu dit trouver « spécial » de voir démolir une si belle propriété, mais que la demande respectait en tout point la réglementation municipale.

« Il n'y a pas eu de débat, mais ça crée toujours un petit malaise de voir une si belle propriété être mise à terre », a commenté le maire en précisant que la municipalité avait l'obligation d'émettre le permis.

Il semblerait que les jeunes propriétaires souhaitent rebâtir à neuf. D'après le registre foncier, une hypothèque de 5 millions $ est liée à la propriété.

« Ce que j'ai entendu, c'est que la rénovation était complexe compte tenu de l'âge de la maison », ajoute M. Beaulieu.

Selon le premier magistrat, le phénomène est de plus en plus courant à Lac-Beauport. De nombreux chalets ont fait place à des propriétés luxueuses, alors que les terrains se font rares.

Si la situation peut paraître malheureuse pour certains citoyens, le maire reconnaît que les droits de mutation, les permis de construction et la hausse des valeurs permettent à la municipalité de récolter des revenus intéressants.