La valeur de son action plonge: «La Banque Laurentienne n'atteint pas ses objectifs» - Pierre-Yves McSeen

Le bénéfice de La Banque Laurentienne a plongé de 25%, à 1,22$ par action au quatrième trimestre par rapport au consensus de 1,26$.

Son action a perdu 2,5 % à l’ouverture mercredi à un nouveau plancher annuel de 39,80$, avant de se ressaisir et ensuite de baisser à nouveau. À midi, vendredi, elle valait 39,91$.

La huitième banque au pays est au cœur d’un plan de transformation, selon Les Affaires.

«Les revenus ont décliné de 3% et les revenus d’intérêt ont fléchi de 2%.Les prêts hypothécaires ont baissé de 8% et les prêts commerciaux d’un pour cent. Même les dépôts personnels et commerciaux baissent de 3% et de 13% tandis que l’actif en gestion recule de 5%, précise M. Chan.