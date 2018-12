P.-Y. McSween connait bien le coût de contester l'Agence du revenu

«On me réclame de l'argent. Voyons donc, ça ne se peut pas, je suis à la cenne près mes revenus. Je regarde l'avis, j'appelle l'ARC, je dis qu'est-ce que c'est? La personne me dit: c'est un avis personnel, mais appelez aux entreprises, Là, j'appelle aux entreprises. Ah non, ça c'est un avis personnel, je vais vous retransférer au personnel. Je rappelle au personnel, on me dit l'erreur qui est arrivée, je vous transfère aux entreprises. Là, ca va faire. J'ai monté le ton, je n'en pouvais plus.»