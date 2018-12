Depuis des années, la Régie de l’énergie suggère des prix de référence trop élevés aux Québécois 

Le prix de l'essence à la pompe est descendu sous la barre des 1 $ à certains endroits au Québec, mercredi.

On se réjouit, mais on a aussi découvert dans un document de la Régie de l'Énergie - l'organisme qui établit ce que les Québécois devraient payer à la pompe chaque semaine - qu'on proposait des prix de référence trop élevés et ce depuis très longtemps.