Les meilleurs pneus d’hiver pour grands VUS et camionnettes au Canada en 2021-2022

Auto123 vous présente son guide d’achat pour les pneus d’hiver pour 2021-2022. Découvrez les pneus d’hiver pour grands VUS et camionnettes qui se démarquent le plus.

Dans ce deuxième volet de notre guide des meilleurs pneus pour l’hiver 2021-2022, il sera surtout question de pneumatiques conçus pour les camionnettes de tous gabarits. En ce qui concerne la plupart des VUS et des VUM pour passagers, il vaut mieux consulter l’autre volet de ce dossier, la majorité de ces véhicules roulant sur des pneus dits « passagers », même s’ils sont parfois surdimensionnés.

D’autre part, pour bien choisir un pneu, il faut savoir distinguer l’usage qui sera des camionnettes en question. S’agit-il de pickups pour passagers, de camionnettes de travail ou de fourgonnettes ? Ou encore, s’agit-il de VUS ou de pickups devant servir à des déplacements hors route, aussi légers soient-ils ?

En passant, une des premières fausses idées que plusieurs propriétaires de camionnettes ou de VUS ayant une attitude agressive se font, c’est que ces véhicules doivent avoir des pneus énormes et très larges pour qu’ils aient une meilleure adhérence dans la neige ou sur la glace. C’est complètement faux ! L’étroitesse de la bande de roulement est un atout dans la neige et sur la glace. Toutefois, cette étroitesse réduit une partie de la stabilité latérale du véhicule sur pavé sec. C’est la preuve que tout pneu d’hiver impose des compromis, peu importe le type de véhicule.

Comme nous l’avons mentionné dans le premier volet de notre guide d’achat, il n’y a eu aucun dévoilement majeur de nouveaux pneus pour l’hiver 2021-2022, peu importe le segment, sauf pour ce qui est du Nokian Hakkapeliitta 10. Cette nouveauté est offerte en un nombre incalculable de grandeurs et de dimensions pour les camionnettes de passagers. Nokian propose aussi la version R3 qui est un pneu sans crampons capable de rivaliser d’efficacité avec les pneus à crampons.

Nokian

Outre les « Hakka 10 » (aussi disponibles en version pour VUS), il faudrait mentionner les pneus d’hiver LT3 pour pickups et fourgonnettes robustes équipées de roues de 20 pouces. Dans ce cas, ces LT3 (cloutés ou non) peuvent accepter une charge individuelle allant jusqu’à plus de 3700 lb.

En ce qui a trait aux plus gros et plus robustes VUS, Nokian offre le Rotiiva A/T. Nokian propose aussi des pneus d’hiver conçus spécifiquement pour les fourgons de livraison : les Hakkapeliitta C3 (cloutés) et CR3 (sans clous). Voilà une idée géniale, alors que se multiplient les Ford Transit, Ram ProMaster et Mercedes-Benz Sprinter sur nos routes.

Fait à noter, les Hakka 10 figurent actuellement sur notre liste de pneus à essayer sur un Ram Classic. C’est un rendez-vous pour notre guide de l’an prochain !

Bridgestone

Pour les camionnettes et VUS de grandes dimensions, le manufacturier japonais Bridgestone propose le Blizzak DM-V2, un des meilleurs pneus d’hiver toute catégorie pour ce genre de véhicule. C’est sans oublier le Blizzak LT pour camionnettes robustes (Ford F-250, Silverado/Sierra 2500, Ram 2500, Chevy Express 2500, Ford Transit T250 et autres) et le Blizzak W695 pour véhicules commerciaux.

Les Blizzak pour camionnettes affichent des caractéristiques semblables à celles des pneus du même nom pour automobiles et VUS de passagers. Toutefois, comme c’est le cas pour tout véhicule ayant une garde au sol plus élevée, le conducteur doit se rappeler qu’il s’agit d’un véhicule avec des effets dynamiques différents de ceux d’une automobile.

Michelin

En ce qui a trait au manufacturier français Michelin, il continue d’offrir ses populaires Latitude Alpin pour pickups et grands VUS, en plus d’offrir la possibilité d’équiper les camionnettes et les VUS de pneus X-Ice Snow et North, que nous avons présenté dans le volet de ce dossier consacré aux pneus pour autos.

Ajoutons à cette liste les pneus Agilis Alpin pour grandes fourgonnettes de livraison, qui sont également disponibles en version « homologuée » (toutes saisons) appelée Agilis CrossClimate.

BFGoodrich

BFGoodrich est ni plus ni moins la filiale nord-américaine de Michelin. C’est aussi une marque dédiée aux compétitions automobiles amateurs et aux camionnettes pour excursions hors route. Plusieurs pneus BFGoodrich sont aussi montés en usine sur de nombreux véhicules comme, par exemple les All Terrain T/A KO2 qui servent à certains Ford F-150 (nous les avons essayés avec une certaine satisfaction au cours des dernières années). Il s’agit d’un pneu « homologué » pour une utilisation hivernale. Avec ses flancs renforcés, c’est le pneu le plus robuste produit par BF Goodrich, bien qu’il soit un pneu « homologué ». Concocté pour toutes les saisons, il a donc ses limites, mais il est offert à prix abordable et facile à obtenir.

Si vous devez chausser des pneus d’hiver vos camions commerciaux, consultez le catalogue de BFGoodrich à la rubrique Commercial T/A Traction. Il s’agit d’un pneu conçu spécifiquement pour les travaux plus exigeants !

Goodyear

Même si je recommande généralement le WinterCommand pour les camionnettes, on trouve dans le catalogue de Goodyear de nombreux pneus Wrangler qui pourraient servir en hiver sur les pickups et les VUS légers. En effet, dans l’ensemble, les Wrangler sont classés « tous terrains » (ou A/T). Seuls les Wrangler SilentArmor et Workhorse AT affichent sur leurs flancs le sigle du flocon dans la silhouette de montagne !

Les Wrangler DuraTrac et Workhorse AT-LT sont plus adaptés aux camionnettes plus robustes. Par contre, sur certains véhicules de presse que nous avons conduits, les Wrangler Silent Armor faussaient la direction. Ce fut le cas d’un Jeep Gladiator Rubicon. Pour ce dernier (avec direction à bille controversée), un WinterCommand aurait fort probablement été plus efficace.

Goodyear offre aussi ses pneus de la gamme Wrangler DuraTrac pour l’hiver aux propriétaires de grands pickups plus robustes, comme les Ford F-250, Silverado/Sierra HD 2500 et Ram HD 3500. Quoiqu’il procure une adhérence exceptionnelle dans la neige, la gomme de sa bande de roulement en est un peu dure, ce qui réduit son adhérence sur la glace. Qui plus est, ses flancs plus rigides (pour répondre à une capacité de charge 125, soit 1 650 kg par roue) pourraient affecter la précision de la conduite du véhicule. Cette observation s’applique aussi à tous les autres pneus du même gabarit.

Firestone

Firestone, on le rappelle, est la filiale américaine du manufacturier japonais Bridgestone. Outre ses pneus d’hiver destinés aux véhicules de passagers, Firestone produit aussi le Winterforce LT, un pneu spécialement conçu pour camionnettes robustes (la remarque sur la rigidité des flancs mentionnée plus haut au sujet de Goodyear s’applique ici également). Outre sa bande de roulement agressive, ce pneu se distingue par la possibilité d’être clouté avant d’avoir été posés.

Cooper

Cooper, cette marque américaine légendaire (maintenant dans le giron de Goodyear) a peut-être plus à offrir dans le domaine du pneu d’hiver et hors route pour camionnettes qu’on peut le penser. Bien qu’ils ne soient pas nécessairement des produits de pointe très coûteux, les Cooper Discoverer, Evolution Winter et Snow Claw méritent d’être considérés pour des camionnettes et des VUS, d’autant plus qu’ils sont offerts à des prix abordables.

Il y a quelques années, nous les avons essayés sur des VUS au circuit Mécaglisse et ils ont été impressionnants ! Notons que certains d’entre eux peuvent être cloutés. Cooper fabrique aussi l’Avalanche Xtreme LT de la marque Hercules.

Pirelli, Falken, Toyo, Yokohama et Nexen

Si vous êtes un inconditionnel de la marque italienne Pirelli, n’ignorez pas les Scorpion Ice and Snow et les All Terrain + lancés récemment.

Quant à la marque américaine Falken, elle offre aux amateurs de pneus très agressifs le Wildpeak A/T3W qui convient aussi aux excursions hors route. Rappelons que Falken fabrique plusieurs pneus dans une ancienne usine de Goodyear à Buffalo, New York. Cette marque a été créée par OHTSU Rubber and Tires du Japon, qui a fusionné avec Sumitomo Rubber Industries en 2003.

Dans le même ordre d’idées, le manufacturier japonais Toyo nous ramène l’Observe GS-i6 LS pour les plus petits véhicules et le Open Country WLT-1 pour les pickups plus costauds.

L’histoire se répète chez Yokohama qui nous offre toujours son fidèle Geolandar GO 72, en plus du A/T GO15 « homologué », et donc utilisable toute l’année durant.

Enfin, le sud-coréen Nexen nous ramène son Wingard WT-1 qui est destiné aux camionnettes commerciales plus robustes.

Et plus encore…

Encore une fois cette année, soulignons le nombre incalculable de pneus (surtout d’origine asiatique) destinés aux camionnettes, et surtout aux VUS. Je pense, par exemple, aux Hankook Dynapro I*cept, les I*Pike RW11, les RW10 Winter I*cept X sans clous créés pour les routes glacées, mais aussi aux Lauffen I FIT Ice, un sous-produit du fabricant sud-coréen Hankook. Ajoutez à cela les GT Radial Adventurer AT-AW (fabriqués dans diverses régions du monde), Maxtrek, Rovelo et/ou Ridgetrak AT, et Maxxis AP-2 All Season.

Si vous comparez ce guide à celui de l’année dernière, vous aurez remarqué plusieurs ressemblances. Les manufacturiers de pneus ont été largement affectés par la pandémie. Leurs travaux de recherche et de développement, tout comme leur production, ont été ralentis. Toutefois, vous pouvez être assurés qu’il y a beaucoup de qualité dans les produits les plus récents, surtout chez les manufacturiers les plus importants.

Cependant, ne croyez pas que la pénurie récemment annoncée ne soit qu’un canular pour vendre plus de pneus. Tout semble indiquer que la situation est sérieuse. Déjà, on dénote une hausse importante des prix chez plusieurs marques de pneus chinois. Par conséquent, faites votre choix le plus vite possible avant qu’il ne reste plus le produit que vous recherchez, surtout s’il est à un prix raisonnable ! Si vous attendez, vous risquez de devoir acheter des pneus équivalents, mais haut de gamme et, donc, plus coûteux !

Les conseils et les informations proviennent des manufacturiers, d’essais sur circuits fermés, de notes personnelles. Un merci très spécial à Anthony Jolicoeur de Pneus à Rabais, Raymond Cadieux de GT Radial et, surtout, Stéphane Parenteau de Pneus Premier Choix à Laval, pour leur aide précieuse dans la réalisation de ce dossier.