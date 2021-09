Une nouvelle version colorée pour le Ram 1500 TRX 2022

Le Ram 1500 TRX (prononcé Tee-REX) a beau avoir fait ses débuts l’an dernier, pour son deuxième tour de piste sur le marché, son créateur ajoute des variantes, dont une plutôt colorée, la TRX Ignition.

Celle-ci en offre encore plus aux acheteurs en fait d’aménagement extérieur et intérieur.

« Les acheteurs exigent un beau camion avec des caractéristiques faciles à utiliser. Ils nous disent que leurs camions Ram sont une extension de leur personnalité, et ils veulent se démarquer des masses », a déclaré Mike Koval Jr, chef de la direction de la marque Ram — Stellantis. « Les clients Ram en demandent encore plus et nos nouveaux modèles répondent à l’appel avec une sélection d’aménagements extérieurs et intérieurs et du contenu pour une personnalisation encore plus grande. »

Le Ram 1500 TRX Ignition améliore la version TRX en offrant aux consommateurs un choix encore plus vaste, le tout pour suggérer plus d’options de personnalisation. Au total, 895 unités seront construites, dont 100 vont prendre la direction du Canada.

Les changements apportés au véhicule sont faits directement à l’usine. Le Ram 1500 TRX Ignition 2022 se présente avec une couleur unique, des logos distincts et une apparence qui ne laissera personne indifférent. La dotation de série du modèle (qui inclut le groupe d’équipement de niveau 2 du TRX régulier) comprend des jantes de 18 pouces au fini noir, un toit ouvrant panoramique, un enduit pulvérisé pour protéger le fond de la caisse, des crochets pour le chargement, un marchepied pour accéder à la boîte, ainsi qu’un feu de freinage intégré au design de l’arrière de la cabine.

À bord, l’édition spéciale se pointe avec des surpiqûres orange et un logo brodé « TRX » au dos des sièges, des accents en fibre de carbone cuivrée, un écusson orangé sur la console centrale, l’affichage tête-haute, un écran d’informations pour le conducteur sur lequel figure un TRX Ignition orange, ainsi que le freinage d’urgence pour piétons.

Le Ram 1500 TRX Ignition 2022 est bien sûr équipé du moteur V8 Hemi suralimenté de 6,2 litres, un bloc qui propose la bagatelle de 702 chevaux au service de ce monstre.

Le PDSF (prix de détail suggéré du fabricant) du Ram 1500 TRX Ignition est de 125 075 $, montant auquel il fait ajouter 2795 $ pour le transport et la préparation. Le modèle sera mis en vente à partir du quatrième trimestre de cette année, soit au début d’octobre.