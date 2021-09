Le Ford Mustang Mach-E pour la police du Michigan

Les forces policières, depuis toujours, semble-t-il, se tournent vers des modèles proposés par Ford pour répondre à leurs besoins. La Taurus, l’Explorer, la Crown Victoria, la LTD, bref, la liste parle d’elle-même.

À cette dernière on peut maintenant ajouter le premier VUS tout électrique de la marque, le Mustang Mach-E. Ford a récemment présenté une variante prête à servir la police au Royaume-Uni. Il n’est donc pas surprenant qu’un territoire américain se tourne aussi vers ce modèle et encore moins étonnant qu’il s’agisse du service de police de l’État du Michigan.

Ford a officiellement soumis le Mach-E à la police de l’État pour voir si ce dernier peut répondre à ses exigences. Ainsi, le Mustang Mach-E sera soumis à divers tests allant des évaluations standard pour le freinage et le comportement routier à ceux destinés à l’ergonomie. Cet aspect est aussi très important, car il est facile de l’oublier, l’habitacle doit être capable d’accueillir l’équipement requis des forces de l’ordre et également permettre aux policiers d’y être confortables, eux qui passent souvent la journée avec une veste pare-balles et un ceinturon.

D’autres modèles 2022 sont aussi évalués en ce moment par le département et nous saurons rapidement si le Mach-E sera retenu.

Évidemment, avec le retrait éventuel des moteurs à combustion, ce n’est qu’une question de temps avant que l’on voit des véhicules électriques partout chez les corps policiers.

Chose certaine, en matière de performance, ceux qui veulent se pousser des forces de l’ordre auront besoin d’une bombe entre leurs mains, car le Mach-E n’est pas piqué des vers à ce chapitre. Aussi, avec une autonomie maximale qui approche les 500 kilomètres, il se veut un candidat intéressant.