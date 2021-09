Une Porsche 718 Boxster tout électrique dès 2025 ?

Porsche, ce n’est pas un secret pour personne, est en plein virage électrique. La compagnie nous a déjà présenté la Taycan, le Macan électrique est en préparation et d’autres produits vont suivre. Selon ce que rapporte le site Car and Driver, l’un de ceux-là pourrait bien être la 718 Boxster qui passerait au tout électrique en 2025.

Selon le magazine, qui a recueilli des informations auprès de différentes sources internes et externes chez Porsche, la 718 Boxster sera entièrement électrique et empruntera un tracé différent de celui de la 911. Cette dernière, toujours selon Car and Driver, va conserver son moteur à combustion au-delà de 2030 et pourrait ne jamais passer à l’hybridité.

Il est effectivement difficile d’imaginer une 911 électrique. Ce serait une Porsche, mais plus une 911.

La 718 continuera à être vendue sous la forme de la Boxster et de la Cayman. Son style demeurerait relativement semblable à celui des modèles actuels, mais il serait doté d’un faciès inspiré de la Taycan.

D’ailleurs, le style de la prochaine 718 vient d’être préfiguré par le concept Mission R présenté au salon automobile de Munich. La Mission R donne une bonne idée de ce à quoi pourrait ressembler une 718 Cayman de production.

À bord, on anticipe quelque chose de très moderne et de très branché, car la clientèle future du modèle l’exigera. En Chine par exemple, le marché le plus important, l’âge moyen d’un acheteur de 718 n’est que de 31 ans. La compagnie doit tenir compte de cette réalité.

Bien sûr, on ne sait encore rien des groupes motopropulseurs, mais toujours selon ce que rapporte Car and Driver, les versions de base de la 718 électrique profiteront d’un moteur arrière alors qu’au sommet de la gamme, un moteur avant assurera la traction intégrale. Et comme avec le concept Mission R, et contrairement à la Taycan, la prochaine Boxster aurait une transmission à une seule vitesse (deux rapports pour la Taycan).

Enfin, le magazine raconte que le modèle serait commercialisé en 2024 et qu’il débarquerait en Amérique du Nord comme représentant 2025. La version à essence que l’on connaît pourrait être brièvement vendue à ses côtés. La durée de sa production sera déterminée par la prochaine réglementation sur les émissions Euro 7 qui pourrait avoir des répercussions sur la possibilité pour les constructeurs de continuer à perfectionner l’efficacité de leurs moteurs à essence.

Évidemment, on se garde une petite gêne, car tout cela demeure pour l’instant le fruit de rumeurs. Cependant, lorsque Car and Driver se mouille de la sorte, c’est que quelque chose se trame.