Les demi-finalistes pour les prix du NACTOY 2022 sont annoncés

Chaque année, parmi les prix les plus prestigieux que convoitent les constructeurs sont ceux du NACTOY (North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year). La pandémie a un peu chamboulé l’horaire des mises en nominations et des remises de prix, mais on retrouve tranquillement la normalité.

Ainsi, les demi-finalistes viennent d’être dévoilés pour la palme de cette année (modèles 2022). Les finalistes seront annoncés au Salon de l’auto de Los Angeles à la fin du mois de novembre (s’il a lieu) et les grands gagnants au début de l’année dans le cadre d’un événement qui aura lieu à Détroit.

Rappelons que la sélection des modèles est le résultat du travail d’une cinquantaine de journalistes automobiles nord-américains, lesquels travaillent pour une foule de publications de toutes sortes.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Concernant les finalistes des trois catégories (voitures, camionnettes et VUS), il est intéressant de noter la cohabitation de modèles électriques et véhicules à essence, même qu’on retrouve dans la catégorie des voitures une version à essence, ainsi que sa variante électrique.

Voici donc ces demi-finalistes. Nous vous reviendrons bien sûr avec les finalistes plus tard cet automne.

Voitures

• Audi A3

• Cadillac CT5-V Blackwing

• Genesis G70

• Honda Civic

• Lucid Air

• Mercedes-Benz EQS

• Mercedes-Benz Classe S

• Volkswagen Golf R et Golf GTI

Camionnettes

• Ford Maverick

• GMC Hummer EV

• Hyundai Santa Cruz

• Nissan Frontier

• Rivian R1T

• Toyota Tundra

Utilitaires

• Ford Bronco

• Genesis GV70

• Hyundai Ioniq 5

• Hyundai Tucson (essence, hybride et hybride rechargeable)

• Jeep Grand Cherokee (modèles à essence, hybride rechargeable, version L)

• Jeep Wagoneer / Grand Wagoneer

• Kia Carnival

• Nissan Pathfinder

• Volkswagen ID.4