Honda Canada annonce le prix de la Civic Hatchback 2022

À son tour, la version Hatchback de la nouvelle Honda Civic 2022 a vu ses prix pour le Canada être annoncés. Le modèle, qui va se pointer chez les concessionnaires de la marque le 1e octobre sera offert en version de base à partir de 28 000 $.

Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle là-dedans. Le véhicule est proposé moins cher que l’ancienne version en raison de l’ajout d’une variante « de base » à la dotation, mais il demeure toujours plus élevé que la berline. Au final, aucune Civic n’est livrable au Canada à moins de 24 000 $.

On ne parle plus d’une compacte abordable. S’il y a une bonne nouvelle, c’est que le produit est intéressant et qu’il va bien servir ceux et celles qui vont se tourner vers lui.

Quant aux prix des versions, voici à quoi ça ressemble.

En lever de rideau, donc, ce sera 28 000 $ pour la version LX, qu’elle soit équipée de la boîte manuelle ou de la transmission à variation continue (CVT). Cette variante sera équipée du moteur 4-cylindres de 2 litres, lequel propose une puissance de 158 chevaux et 138 livres-pieds de couple.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

En passant au modèle Sport, on retrouve sous le capot le 4-cylindres turbo de 1,5 litre, cette fois capable de 180 chevaux et 177 livres-pieds de couple. Cette variante peut aussi recevoir les deux boîtes de vitesses et son prix de base sera de 31 500 $. Au sommet de la gamme, on va retrouver la livrée Sport Touring, cette fois proposée à 35 000 $. Elle sera aussi livrable avec l’une ou l’autre des transmissions.

À tous ces prix, il faut ajouter 1700 $ pour les frais de transports et de préparation. Avec les taxes, le modèle le plus cher va voir sa note dépasser les 40 000 $.

Pour les cotes de consommation, voici ce que Honda nous a communiqué. Avec la boîte manuelle, la version LX va réclamer 9,1 litres aux 100 kilomètres en ville, 6,6 sur l’autoroute, 8,0 au combiné. Avec la boîte CVT, les cotes respectives sont de 8,0, 6,2 et 7,2 litres.

En passant au moteur turbo de 1,5 litre, la boîte manuelle permet ceci : 8,5 litres aux 100 kilomètres en ville, 6,3 litres sur l’autoroute, le tout pour 7,5 litres de moyenne générale. Avec la CVT, les chiffres sont, dans l’ordre, de 7,7, 6,3 et 7,1 litres.

Nous aurons l’occasion de vous revenir avec d’autres informations sur la Civic à hayon, y compris un essai routier du modèle.