D’autres noms rétro à venir chez Ford ?

Au cours des derniers mois, on a vu des noms sortis du passé apparaître chez Ford. On l’a vu ailleurs aussi à travers l’industrie. Une mode ? Peut-être, mais elle est amusante et elle permet aux gens de découvrir ou de redécouvrir une partie de l’histoire automobile.

Chez Ford, les noms Bronco et Maverick viennent en tête, comme Lightning qui va être utilisé pour la version électrique de la camionnette F-150. Et la compagnie aurait d’autres plans en ce sens.

« Je pense que nous avons l’atout unique d’avoir des noms que nous pouvons exploiter pour ajouter de l’émotion à nos produits et pour raconter des histoires qu’aucune autre marque ne peut raconter », a déclaré au site Autocar Murat Gueler, le chef du design de Ford Europe. « Il y a une opportunité avec des noms que l’on peut rafraîchir pour les utiliser de la bonne manière afin de se distinguer des autres. »

Malheureusement, le styliste n’a pas nommé d’autres anciens noms de Ford qui pourraient revenir. Cependant, il a peut-être laissé entendre qu’une autre appellation était en préparation en disant qu’il y avait « une opportunité pour Ford de se distinguer avec le bombardement à venir en matière d’électrification ». Cela suggère qu’un futur véhicule électrique pourrait faire revivre un ancien nom.

Lequel ? Bonne question. L’index de Ford est rempli de suggestions intéressantes qu’il serait possible de faire revivre. Qu’on pense à Thunderbird ou encore à Galaxie, des mots qui colleraient très bien à des produits tout électriques.

Et que diriez-vous de voir un jour un modèle Ford porter le nom de Nucleon ou encore de Synergy ? Des concepts les ont utilisés dans le passé. Et pourquoi pas Pinto ? Peut-être pas finalement…

Ce sera à suivre, mais il est toujours intéressant de voir un nom renaître du passé et avec le passage à l’électrification, l’occasion est belle de faire revivre certaines désignations.