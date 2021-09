Cadillac prend dès maintenant les réservations pour le Lyriq

Le futur VUS tout électrique Cadillac Lyriq est la première manœuvre de General Motors qui s'apprête à faire tourner son grand navire en direction de la mobilité électrique - si l'on ne compte pas la vénérable Bolt de Chevrolet, elle qui est aux prises actuellement avec des problèmes d’incendies de batterie.

L'entreprise a annoncé vendredi qu'elle prenait dès à présent des réservations pour le VE, les premières livraisons étant prévues pour l'automne 2022, soit dans un an. Cependant, même avec ce calendrier à long terme, Cadillac s'attend à ce que la demande soit forte, étant donné le design attrayant du modèle, l'absence d'émissions et les technologies avancées. La plus accrocheuse de ces dernières est bien sûr l'écran incurvé de 33 pouces qui domine l'intérieur, et qui dominera sûrement les conversations des premiers occupants du Lyriq. Le système de conduite autonome Super Cruise de Cadillac sera également inclus.

Le prix du modèle est fixé à 69 898 $ CAD avant les frais (2 200 $). Notez que dans cette fourchette de prix, il n'y a pas de rabais fédéral ou provincial de disponible.

Les premiers modèles Lyriq offerts aux clients seront en configuration à propulsion arrière, et donc doté d'un seul moteur électrique. Cadillac a promis une variante à quatre roues motrices haute performance à un moment donné. Nous ne savons toujours pas quand cela pourrait arriver, cependant.

La puissance de la configuration RWD est fixée à 340 chevaux et 325 lb-pi de couple, et Cadillac promet une autonomie de 480 km avec la batterie Ultium que GM a développée en collaboration avec LG Chem (à noter qu’il ne s'agit pas de la batterie fournie par cette compagnie qui a causé des problèmes avec la Bolt EV et le Bolt EUV).

Les clients qui essaient de décider maintenant s'ils veulent un Lyriq dans un an ont un choix difficile à faire, car les rivaux que cette Cadillac affrontera à son lancement n'ont pour la plupart pas encore été présentés non plus, par exemple le BMW iX, le Mercedes-Benz EQB et le Volvo C40 Recharge, entre autres.