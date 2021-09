Une autonomie maximale de 837 kilomètres pour la Lucid Air

Il y a 10 ans, à l’exception de ce que Tesla s’apprêtait à proposer avec sa nouvelle Model S, la norme en matière d’autonomie pour un produit électrique était autour de 150 kilomètres. Aujourd’hui, la barrière psychologique est à 400; quiconque en offre moins est déjà en retard à la fête.

Cependant, plusieurs consommateurs en attendent plus avant de faire le saut vers l’automobile électrique. On sait que ce n’est qu’une question de temps et la compagnie Lucid Motors nous en donne un aperçu cette semaine, elle dont le modèle Air vient de recevoir ses cotes officielles de l’EPA (Environmental Protection Agency) américaine.

Ainsi, la version de lancement de la Lucid Air, qui va se décliner de deux façons, va nous en mettre plein la vue en matière d’autonomie et de performance. La variante Range, qui va privilégier la capacité en fait de liberté électrique, va être en mesure de franchir 520 miles (837 km) avec une charge pleine. Sa puissance de 933 chevaux va aussi permettre de le faire sans crier gare.

De son côté, le modèle Performance, dont la prérogative se trouve dans son appellation, va livrer 1 111 chevaux, ce qui va un tantinet affecter son autonomie. Malgré tout, celle-ci sera de 471 miles, soit 758 kilomètres.

En tout point, des chiffres impressionnants. Et, fait amusant, l’autonomie va varier selon la taille des pneus qui seront montés sur la voiture. La capacité annoncée est avec les roues de 19 pouces qui sont livrées de série. Lorsqu’on opte pour les jantes de 21 pouces, on perd quelques kilomètres alors que les cotes passent à 481 miles (774 km) et 451 miles (726 km), respectivement pour les propositions Range et Performance.

Une version Air Grand Touring va suivre avec une cavalerie de 800 chevaux. On parlera alors d’autonomies de 516 et 469 miles (830 et 755 km) avec les roues de 19 et de 21 pouces, dans l’ordre.

En date d’aujourd’hui, la Lucid Air est le modèle qui a reçu les cotes les plus généreuses de l’EPA en matière d’autonomie. On va voir de quelle façon le tout va se concrétiser sur la route.

Lucid Motors avait initialement prévu amorcer la production de son modèle Air au printemps de cette année, mais le tout a été repoussé à la fin de 2021. Avec les cotes de l’EPA maintenant connue, on s’approche des premières livraisons de modèles à la clientèle.