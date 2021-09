Une autre Chevrolet Bolt EV prend feu, cette fois en Géorgie

Si vous avez consulté un tant soit peu l’actualité automobile au cours des dernières semaines, vous savez que la Chevrolet Bolt EV, ainsi que le nouveau VUS Bolt EUV, fait l’objet d’un rappel massif en raison d’un problème potentiel d’incendie.

La cause est reliée au fabricant et au fournisseur de batteries LG Chem. GM travaille d’ailleurs en étroite collaboration avec ce dernier pour régler le problème. La production des modèles est en pause et GM n’entend pas la relancer tant et aussi longtemps que ledit problème ne sera pas réglé.

Malheureusement, en attendant, les propriétaires de modèles doivent demeurer prudents et le détenteur d’une édition 2019 l’a appris à ses dépens alors que son véhicule s’est embrasé dans le garage attenant à sa résidence. De toute évidence, la consigne de Chevrolet, qui recommande de garer la Bolt à l’extérieur et loin des structures, n’a pas été suivie.

Selon ce que rapporte le site Inside EVs, les services d’incendie et d’urgence du comté de Cherokee, en Géorgie, ont reçu un appel pour répondre à un incendie. Le propriétaire a expliqué aux pompiers que ses détecteurs de fumée ont commencé à se déclencher et il a retracé la source à la Bolt 2019 garée dans le garage. Les sapeurs ont étouffé le feu et ont sorti la voiture, évitant ainsi le pire. Une camionnette Dodge Ram stationnée à côté a subi quelques dégâts en raison de la fumée. La Bolt, cependant, ne pourra être réchappée.

Cet incident nous rappelle une chose ; les conseils que peuvent donner les autorités fonctionnent seulement s’ils sont suivis. Si cette Bolt EV avait été garée dans la rue, loin de tout, la propriété n’aurait pas subi de dommages.

Espérons seulement que ce dernier incident serve d’avertissement sérieux aux propriétaires actuels de Chevrolet Bolt EV afin que ceux-ci garent leur véhicule à des endroits sécuritaires. On est en face d’un problème rare, mais celui-ci n’arrive pas qu’aux autres, comme il est facile de le croire dans de tels cas.

Nous allons continuer de suivre la situation de près et vous informer, bien sûr, lorsque GM et LG auront trouvé la façon de régler le problème. S’il y a une bonne nouvelle, c’est que jusqu’ici, les incendies de modèles n’ont fait aucun mort.