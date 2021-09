Des retouches pour le Mazda CX-5 2022

Mazda Canada a annoncé une série de changement pour son meilleur vendeur au pays, le CX-5. Ce dernier va donc présenter une mine rafraîchie pour 2022, question de rester au goût du jour avant sa prochaine refonte.

Le premier changement que l’on note, c’est l’abandon de la version à traction. En fait, on pourrait dire que Mazda ajoute sa traction intégrale i-Activ à toute la gamme.

Concernant les changements d’ordre esthétique, on parle en fait d’un rafraîchissement à l’extérieur ; on va toujours reconnaître la bouille du CX-5. Les stylistes se sont concentrés sur les extrémités du véhicule, tant à l’avant qu’à l’arrière, cherchant au passage à les affiner pour épurer la présentation. À l’avant, on remarque une nouvelle ailette qui s’étend vers l’extérieur à partir de la calandre. Les phares et les feux sont aussi retouchés. Des jantes redessinées complètent la transformation sur le plan visuel.

Du moins pour l’ensemble des modèles, car la version GT profite de trucs additionnels, notamment avec le groupe Apparence Sport qui dote le CX-5 d’accents noirs lustrés à l’extérieur et de touches et de surpiqûres rouges à l’intérieur.

La version Signature, quant à elle, voit son revêtement extérieur adopter le même schéma de couleurs unifié que le reste de la carrosserie, en plus de recevoir des roues au fini argent vif qui ajoutent un contraste. Son habitacle continue de recevoir des matériaux de meilleure qualité, comme du cuir Nappa et des boiseries authentiques.

Le CX-5 2022 profite aussi d’une mise à jour des modes de conduite, de la carrosserie et de la suspension, des éléments qui ont été introduits avec les véhicules de génération plus récente chez Mazda. Le modèle présente aussi le Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) qui permet au conducteur de sélectionner le mode de conduite le plus approprié, selon les conditions. Les sièges ont de leur côté été repensés pour offrir au conducteur et aux passagers une plus grande stabilité.

En somme, Mazda nous promet aussi un véhicule à la conduite plus dynamique, fruit d’une kyrielle d’ajustements apportés aux organes qui l’animent et le collent à la route.