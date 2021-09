Subaru présente sa WRX 2022

Elle devait faire ses débuts au Salon de l’auto de New York à la fin du mois d’août, mais puisque ce dernier a été annulé en raison de la pandémie, ses premiers pas ont été retardés. Voilà que c’est fait cependant alors que la nouvelle génération de la WRX vient d’être présentée par Subaru.

Comme c’est la tradition chez Subaru, il ne fallait pas s’attendre à une révolution en matière de design. Ainsi, les lignes de la nouvelle cuvée s’inscrivent dans la continuité, ce qui va plaire et déplaire en même temps ; de toute manière, l’unanimité est impossible dans l’univers automobile.

Ce qui est intéressant, c’est que cette nouvelle génération se pointe un tantinet plus puissante, mais surtout, elle repose sur une nouvelle plateforme. Une variante plus « sportive » GT a même été annoncée, mais il faudra voir à quoi ressemblera la dotation de ce côté-ci de la frontière. Parfois, les constructeurs nous réservent de petites surprises, bonnes ou mauvaises.

La nouvelle WRX est assemblée sur la plateforme globale de Subaru qui accueille actuellement tous les véhicules de la marque, à l’exception du coupé BRZ, développé conjointement avec Toyota. Subaru affirme que la nouvelle structure est plus rigide, plus solide, et qu’elle a aussi permis d’abaisser le centre de gravité du modèle. Et, bien sûr, la traction intégrale avec vectorisation du couple est de série. Subaru affirme également réduit le roulis en montant la barre stabilisatrice directement sur la carrosserie plutôt que sur le sous-châssis. De son côté, l’adoption d’une direction assistée électrique à double pignon devrait améliorer la sensation à la hauteur de la direction.

Des roues de 17 ou de 18 pouces seront livrables, chaussées de pneus d’été Dunlop SP Sport Maxx.

Quant au modeste gain en puissance auquel nous faisions référence, il n’est que de 3 chevaux. Le 4-cylindres à plat de 2,4 litres (turbo) produit 271 chevaux plutôt que 268. Le couple est quant à lui inchangé à 258 livres-pieds de couple. La différence, c’est que précédente WRX était animée par un 4-cylindres turbo de 2 litres. La voiture sera bien sûr livrable avec une boîte mécanique à six rapports, mais aussi avec une transmission à variation continue (CVT).

Quant à la nouvelle version GT annoncée, elle sera livrée avec des amortisseurs adaptatifs offrant les modes de conduite confort, normal et sport. Elle sera gâtée de sièges Recaro en daim avec surpiqûres rouges et de jantes de 18 pouces gris mat distinctes.

Bien sûr, une version STI, dont la puissance devrait avoisiner les 400 chevaux, devrait également rejoindre la gamme prochainement.

À l’intérieur, on sera aussi en terrain familier. Ce qui marque la présentation, c’est cet écran central de 11,6 pouces, une unité qui offre bien sûr les fonctions tactiles, tout comme la compatibilité avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. Avec la génération sortante, la taille des écrans variait entre 6,5 pouces ou 7,0 pouces, selon la version. L’habitacle de la nouvelle WRX mise toujours sur le noir, les surpiqûres rouges et les accents en fibre de carbone, ainsi que sur une chaîne audio Harman Kardon (livrable) à 11 haut-parleurs

La Subaru WRX 2022 sera commercialisée au début de l’année prochaine. Pour le moment, le modèle n’est proposé qu’en configuration de berline.

D’autres informations suivront concernant la dotation canadienne, ses prix et la livrée STI.