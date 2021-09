La production de la Chevrolet Bolt en pause jusqu’au 24 septembre… minimum

GM a confirmé aujourd’hui que son usine d’assemblage d’Orion, là où la Bolt EV est fabriquée, va demeurer à l’arrêt au moins jusqu’au 24 septembre.

La compagnie travaille toujours sur une solution, en compagnie du fournisseur LG Chem, afin de trouver les défauts de conception de la batterie qui ont entraîné un rappel mondial de la voiture, ainsi que sa variante VUS récemment introduite, le Bolt EUV.

La firme a déjà annoncé qu’elle ne produirait pas de nouvelles unités ni remplacerait les batteries défectueuses sur les modèles existants tant et aussi longtemps qu’elle n’aurait pas la certitude que les piles fournies par LG Chem sont sans faille. GM ne veut pas revivre les épisodes d’incendies aléatoires causés par les composantes défectueuses de LG Chem, un problème qui a coûté près d’un milliard à l’entreprise jusqu’à présent.

Une facture que GM n’entendra certainement pas payer seule, on s’entend.

Quant à l’arrêt des activités à l’usine d’Orion, il serait étonnant que les activités reprennent le 25 septembre, compte tenu du manque de confiance de GM envers son fournisseur. Ce dernier devra vraiment lui prouver qu’il peut lui fournir des batteries au comportement irréprochable.

Rappelons que deux problèmes ont été identifiés et que les risques d’incendie étaient plus grands lorsque les deux pépins étaient présents à l’intérieur de la même batterie. Il a aussi été remarqué que les incendies survenaient lorsque la charge de la voiture était pratiquement pleine, ce qui avait forcé GM à recommander aux propriétaires de ne pas recharger leur voiture à plus de 90 % de ses capacités.

Et à la garer à l’extérieur. D’ailleurs, un peu partout dans le milieu public, des recommandations du genre sont appliquées, comme récemment dans un stationnement de San Francisco.

Certains propriétaires ont même vu leur modèle être rappelé deux fois, car la solution qu’on pensait avoir trouvée lors de la première campagne n’avait pas réglé le problème. GM souhaite à tout prix ne pas avoir à y aller d’un troisième rappel pour le même problème.

Le genre de situation qui pourrait être fatal pour la suite des choses.