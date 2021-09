Honda annonce TrailSport, un nouveau niveau de finition

Lorsque Ford a annoncé qu'il faisait revivre le Bronco, pour rivaliser avec le Wrangler, la marque Jeep n'était pas seule à s’intéresser à la chose. Plus récemment, Subaru a créé les versions Wilderness, les Outback et Forester étant les premiers modèles à bénéficier de ce traitement tout terrain. Aujourd'hui, Honda annonce à son tour l'introduction du nouveau niveau de finition TrailSport pour ses multisegments, VUS et camions légers.

D’après les informations révélées par Honda, les changements que subiront les modèles TrailSport seront mineurs, du moins au début. Visuellement, ils arboreront des boucliers avant et arrière retravaillés, un habillage de carrosserie d’allure plus robuste et des pneus de plus grande dimension. À l'intérieur, comptez aussi sur des éléments décoratifs orange ici et là.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Le constructeur n’a rien dévoilé sur d’éventuels changements affectant les performances des véhicules. Par contre, on découvrira bientôt leurs nouveaux accessoires et leurs particularités techniques comme, par exemple, la garde au sol accrue, les éléments de suspension et la transmission intégrale iVTM4 calibrés pour un usage hors route, les plaques protectrices pour les organes mécaniques et les pneus de secours pleine grandeur.

Honda n'a pas révélé quel modèle aura le premier une version TrailSport, mais on s'attend à ce que ce soit le Passport, du moins d’après ce qu’on a pu voir dans une vidéo diffusée par Honda. Le fabricant promet que ce premier modèle sera chez les concessionnaires au courant de l’année. C’est donc pour bientôt. Nous pouvons facilement imaginer qu’ensuite, les Ridgeline et Pilot offriront à leur tour une version TrailSport. Après tout, leur conception est si proche de celle du Passport.