Nissan redessine un de ses classiques en l’imaginant électrique

Un exercice intéressant vient d’être mené par Matthew Weaver, vice-président de la division européenne du design chez Nissan ; la création d’une version moderne et potentiellement électrique d’un classique de l’histoire de la marque, la Silvia.

Nissan n’en est pas à son premier clin d’œil au passé. La sportive Z, récemment dévoilée, arbore un design qui rend hommage à son illustre passé.

Le design de Matthew Weaver s’inspire de la première génération du modèle. La Silvia avait fait ses débuts au Salon de l’auto de Tokyo en 1964 et elle a été commercialisée dès l’année suivante. La voiture était partiellement assemblée à la main et reposait sur le châssis que la Datsun Fairlady 1600 SP311. Incroyablement, la compagnie n’en a fabriqué que 554 sur une période de trois ans, ce qui en fait une pièce de collection extraordinaire.

« La Silvia était en avance sur son temps, d’une manière très calme et discrète. Elle a très bien vieilli et aurait encore sa place sur les routes aujourd’hui. C’est également un excellent exemple de ce que l’on attend d’un produit mondial : une qualité élevée et un attrait universel. »

- Matthew Weaver, vice-président de la division européenne du design chez Nissan

L’interprétation moderne du modèle conserve la ligne nette qui séparait les parties (supérieure et inférieure) de la carrosserie sur l’originale. Le styliste a modifié les passages d’ailes, si bien qu’une partie des roues disparaît derrière.

À l’avant, on retrouve de très petits phares ronds. Quant à l’absence de calandre ayant comme objectif de refroidir le moteur, et bien avec un produit électrique, elle n’est évidemment pas nécessaire. À l’arrière, de minuscules bandes pour les feux suivent la ligne qui traverse les flancs de la carrosserie.

Après l’original, Nissan a fait revivre la Silvia en 1975, cette fois sous forme d’un coupé sport. Le modèle se positionnait sous la Z dans la famille, mais avec une approche un peu plus pratique et surtout, abordable. Le véhicule a conservé cette recette pendant des décennies jusqu’à ce que Nissan le retire de la gamme japonaise en 2002.

Nissan n’a jamais utilisé le nom Silvia aux États-Unis. Cependant, on a eu droit à des versions nord-américaines avec les 200SX et 240SX.

Une Silvia électrique ? On n’a bien sûr aucune idée si la compagnie y songe sérieusement, mais on dit oui sans hésiter.