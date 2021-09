Subaru présente officiellement l’édition Wilderness du Forester 2022

Subaru s'est peut-être fait voler la vedette par la fuite d'images plus tôt dans la semaine, mais cela n'a pas empêché le constructeur japonais de procéder au dévoilement officiel de sa plus récente version Wilderness en ligne. Mercredi, le monde entier savait déjà qu'après l'Outback, le Forester recevrait aussi cet ensemble axé sur la conduite hors route, mais maintenant nous connaissons son prix et tous les détails.

Subaru présente le Forester Wilderness 2022 comme le « Forester le plus robuste et le plus performant de l'histoire du modèle ». Les acheteurs de cette édition obtiennent donc un véhicule doté d'une garde au sol accrue, de pneus tout-terrain, d'une capacité de remorquage deux fois supérieure à celle des autres Forester (soit 1 360 kg) et d'une capacité de charge d'un peu plus de 260 kg pour le matériel.

À l'intérieur, l'édition Wilderness est équipée de matériaux plus durables, même pour les tapis, en plus d'un plateau étanche pour le coffre.

Des améliorations techniques sont également apportées à cette version, plusieurs systèmes d'assistance à la conduite étant adaptés à la conduite hors route. C'est le cas de son système EyeSight. Il a été recalibré pour tenir compte de la garde au sol accrue et des nouveaux pneus. Il incorpore aussi des fonctions de braquage, de freinage et d'accélération automatiques en cas d'urgence.

L'édition Wilderness du Subaru Forester 2022 est attendue chez les concessionnaires à partir de novembre et elle est offerte à partir de 33 495 $.