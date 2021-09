La Polestar 2 sera disponible en version d'entrée de gamme plus abordable pour 2022

Les personnes qui étaient intéressées par la Polestar 2, mais que des considérations budgétaires retenaient, peuvent maintenant jeter un second regard sur l'élégant modèle de la nouvelle marque de véhicules électriques créée par Volvo. En 2022, ce modèle sera disponible dans une nouvelle version d'entrée de gamme, avec un prix de départ juste en dessous de 50 000 $.

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles dans cette annonce. Bonne : le groupe motopropulseur à autonomie prolongée de cette variante offre effectivement 426 km d'autonomie (selon l'évaluation de l'EPA). Mauvaise : elle n'a qu'un seul moteur, ce qui signifie qu’elle n’a pas de traction intégrale. Bonne : son prix de 49 900 $ rend le modèle admissible à l'incitatif pour les VÉ du gouvernement provincial du Québec. Mauvaise : il n'est pas admissible à l'incitatif fédéral.

Cette version 2RM de la Polestar 2 fournit une puissance de 231 chevaux aux roues avant. Elle rejoint dans la gamme la version à deux moteurs (et donc à traction intégrale), qui offre 408 chevaux et une plus grande autonomie pour 2022. Elle passe de 375 à plus de 400 km. Cette version sera offerte à partir de 56 900 $, ce qui signifie qu'elle voit également son prix réduit par rapport à l'année dernière (69 900 $).

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Ensembles

Les clients disposeront également d'un choix d’ensembles pour rendre la Polestar 2 2022 plus attrayante... et plus chère. Notamment, l’ensemble Pilot, d'une valeur de 4 500 $, ajoute une série de systèmes d'aide à la conduite supplémentaires (régulateur de vitesse adaptatif, détection d’obstacles dans les angles morts, alerte de circulation transversale arrière, capteurs de stationnement à 360 degrés, etc.).

L'ensemble Plus offre des commodités telles qu'un toit ouvrant panoramique, un système audio Harman/Kardon haut de gamme et une pompe mécanique pour chauffer la batterie. Le coût : 5 000 $.

Le troisième ensemble optionnel est appelé Performance. Il modifie la dynamique de conduite de la Polestar2 par l'ajout d'une suspension adaptative, de jantes en alliage de 20 pouces chaussées de pneus sport Continental, de freins Brembo. À cela s’ajoutent diverses touches visuelles servant à mettre en valeur l’aspect performant de cette voiture. Notez que cet ensemble, qui coûte 6 000 $, n'est disponible qu'avec la variante à deux moteurs.

Polestar invite les personnes intéressées à passer leurs commandes dès maintenant, les livraisons devant commencer vers la fin de l’année.