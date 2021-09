La production de la Chevrolet Bolt 2022 est sur pause

Ça ne va pas bien pour la Chevrolet Bolt. Aux prises avec un rappel massif, la nouvelle génération qui vient de voir le jour voit sa production être mise sur pause en raison de la crise des puces électroniques, mais aussi du fournisseur de ses batteries, LG Chem.

En fait, on pourrait dire que le torchon brûle entre les deux entreprises, car la confiance n’est pas au beau fixe.

À voir aussi : Toutes les Chevrolet Bolt sont rappelées

Lors d’une entrevue accordée au journal Detroit Free Press, le porte-parole de GM, Dan Flores, aurait déclaré : « Parce que nous ne sommes pas convaincus que LG a la capacité de fabriquer des produits sans défaut, nous avons mis les réparations en attente et nous ne construisons pas de nouvelles Bolt. »

C’est donc dire qu’en plus de la pause concernant la production, les quelque 142 000 véhicules qui ont été rappelés ne seront pas réparés immédiatement.

Le constructeur a aussi déclaré au site The Verge qu’il ne s’attendait pas à ce que la production du modèle reprenne avant la mi-septembre.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

De son côté, LG travaille toujours pour identifier le défaut de fabrication et mettre en œuvre un correctif garantissant des batteries sans défaut avant de relancer la production de masse. Ce n’est qu’à ce moment-là que GM commencera à effectuer des réparations et à relancer la production de la Bolt. Selon le constructeur, les batteries pourraient souffrir de deux défauts de fabrication différents — une languette d’anode déchirée et un séparateur plié. Si les deux défauts sont présents à l’intérieur de la même batterie, les risques d’incendie sont plus grands.

Rappelons que la compagnie a recommandé aux propriétaires de garer leur véhicule à l’extérieur et de ne pas charger ce dernier à plus de 90 % de ses capacités.

Le rappel devrait coûter environ un milliard de dollars, une facture que GM entend relayer à LG.