Une version hybride l’an prochain pour le Toyota Corolla Cross

Le Toyota Corolla Cross vient à peine d’être présenté que déjà, on apprend qu’une variante hybride va s’ajouter à la famille l’an prochain. Toyota a en effet confirmé qu’un Corolla Cross hybride allait être lancé aux États-Unis en 2022.

On devine bien sûr que le modèle nous sera aussi destiné, mais sans confirmation officielle de Toyota Canada, on doit parler au conditionnel pour l’instant. Nous mettrons cette nouvelle à jour lorsque ladite confirmation viendra.

Quant à ce qui va animer le modèle, ce sera intéressant à surveiller. Le Corolla Cross est animé par le plus performant des blocs offerts avec la Corolla, soit un 4-cylindres de 2 litres bon pour 169 chevaux et 151 livres-pieds de couple (configuration à essence).

Or, la variante hybride de cette même voiture, qui n’est possible qu’avec la berline seulement, hérite de la plus faible mécanique, soit un 4-cylindres de 1,8 litre auquel se greffe un moteur électrique. La puissance est limitée à 121 chevaux, ce qui est peu avec la voiture ; imaginez alors avec un VUS plus lourd. Il n’est donc pas impossible qu’on nous propose un groupe motopropulseur différent pour s’occuper du Corolla Cross hybride.

La nouvelle concernant l’ajout de cette variante n’est pas une surprise, car la firme avait fait allusion à cette éventualité lors du lancement du modèle. Et considérant qu’on retrouve une flopée de produits hybride à travers la gamme…

L’autre chose qui sera à surveiller, c’est le mariage possible entre l’hybridité et la traction intégrale. Si ça fonctionne pour la Prius e-AWD, ça devrait être faisable pour le Corolla Cross hybride. Rappelons que la Prius e-AWD dispose d’un moteur électrique supplémentaire qui alimente les roues arrière à faible vitesse.

Quant à la version régulière du modèle, nous vous reviendrons avec un essai complet lorsque nous aurons eu l’occasion de nous installer au volant.