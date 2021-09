Subaru montre quelques images de son futur Solterra

L’an prochain, Subaru va nous proposer un nouveau véhicule, soit le VUS électrique Solterra. Ce dernier est le fruit de la collaboration de l’entreprise avec Toyota, un partenariat qui nous donne déjà les sportives BRZ (Subaru) et 86 (Toyota).

Le modèle n’est pas sur le point de se pointer, car il est attendu à ce temps-ci de l’année prochaine comme modèle 2023. Néanmoins, la firme a décidé qu’il était temps de le montrer un peu et ça se fait via le truchement de quelques images partagées aujourd’hui.

Le VUS, rappelons-le, sera un cousin du Toyota bZ4X.

Concernant les images partagées, une nous montre le pare-chocs et les feux, de quoi nous permettre de reconnaître la signature Subaru. Les unités sont à DEL et seule la quantité de logos accolée au hayon réussit à leur faire ombrage ; le nouveau venu tient à se faire connaître. Un revêtement en plastique repose sous le pare-chocs, question de donner au modèle un style aventurier… et en ligne avec la vocation de la marque.

À l’avant, on remarque la présence de phares à DEL. La coupe du museau et de la grille est celle de la signature Toyota. C’est encore plus évident avec la photo de profil. Cependant, cette dernière montre une coupe arrière très inclinée, voire sportive. Là aussi, la ressemblance avec le modèle de Toyota est évidente. Pensez aux similitudes qui existent entre la BRZ et la 86.

En fait, le principal élément différenciateur, c’est le design des roues. Celles proposées chez Subaru semblent plus robustes, sportives, que celle du bZ4X.

Puis, une autre photo partagée nous montre un intérieur sombre, question de mettre en évidence les écrans et les bases du design. Ce qui est le plus frappant, c’est la coupure avec la signature des produits actuels, coupure provoquée par la présence de deux écrans bien distincts et imposants, surtout à la console centrale.

Il est accompagné de commandes tactiles et haptiques situées juste en dessous, devant un sélecteur qui prend la forme d’une molette. Ce qui frappe, c’est le caractère futuriste de l’ensemble.

Bref, on pourrait spéculer encore longtemps sur ce que l’on voit (matériaux, équipement, etc.), mais nous aurons toutes les réponses avec le dévoilement du modèle qui, rappelons-le, est prévu pour l’an prochain.