Quand le Rivian R1T se prend pour un… bateau

L’arrivée du premier véhicule de Rivian, la camionnette R1T, est prévue pour la fin du mois de septembre. Après quelques retards, la compagnie a mentionné qu’elle s’en tenait toujours à l’échéancier du prochain mois, ce qui signifie qu’on est sur le point de voir apparaître ce véhicule plutôt attendu.

Question de nous mettre l’eau à la bouche, le chef de la direction de Rivian, RJ. Scaringe, a diffusé une autre courte vidéo montrant sa création à l’œuvre. Cette fois, ce n’est pas sur une piste ou en plein désert que son modèle se dégourdit, mais bien à l’eau. En fait, un des modèles d’essai montre à quel point les aventuriers qui se procureront ce modèle pourront attaquer des cours d’eau profonds avec leur monture.

On vérifiait bien sûr la capacité d’immersion du véhicule et aussi son étanchéité. Et, de toute évidence, parce qu’il n’a pas de moteur thermique qui cherche à respirer, le R1T peut s’aventurer un peu plus creux.

Sur le site Web de Rivian, il est indiqué que la profondeur était de plus de trois pieds, soit autour d’un mètre. Chose certaine, ça demeure impressionnant de voir la camionnette rouler avec autant d’eau.

Clairement, l’exploit ne doit pas se mesurer de la même façon en raison de la conception du produit. Cependant, pour ceux qui souhaitent un baroudeur avec lequel ils iront s’amuser hors des sentiers battus, voilà une corde de plus à l’arc du R1T.

Quant aux capacités de ce dernier, rappelons quelques faits à son propos. Au départ, c’est une version offrant 483 km d’autonomie qui sera proposée. En janvier prochain, une déclinaison en livrant encore plus sera lancée, soit 644 km. Plus tard, un modèle plus abordable viendra se joindre aux rangs avec une liberté de 402 km.

Et au-delà de tout ce que le véhicule sera capable de faire, rappelons qu’il possédera une capacité de remorquage de 11 000 livres. Reste à voir de quelle façon le tractage de charge importante va venir gruger l’autonomie.

C’est un des plaisirs que nous aurons à découvrir avec toutes les camionnettes électriques attendues au cours des prochaines années.