Des chaussures Z pour aller avec votre… Nissan Z

On voit régulièrement des constructeurs offrir des accessoires ciblés pour certains de leurs modèles. Mais des chaussures ?

C’est pourtant ce qui sera possible pour les futurs propriétaires et amateurs de la nouvelle Nissan Z. En fait, la marque Negroni s’associe à Nissan pour créer trois couleurs de chaussures conçues pour la conduite (Idea Corsa x Nissan Z). Les coloris, bien sûr, sont assortis à ceux livrables avec le bolide, soit Lightning Yellow, Ceylan Blue ou White.

Les trois coloris sont agrémentés d’argent pour la partie centrale et de l’élément en forme de N sur les côtés. De plus, il y a un petit logo Z sur le talon. Le soulier Idea Corsa existait déjà chez Negroni ; on lui a simplement appliqué les bonnes couleurs et quelques touches inspirées de Nissan.

Ces chaussures sont accessibles dès maintenant si vous souhaitez y aller d’un achat en ligne. Soyez prêts à payer, toutefois. La version blanche est la moins chère à 37 400 yens (428,35 $ selon le taux de change en vigueur aujourd’hui). Le coloris Ceylan Blue coûte 46 200 yens (529,14 $). Enfin, le Lightning Yellow se vend 48 400 yens (554,34 $).

La Nissan Z 2023 a été présentée il y a près de 10 jours et elle est fort attendue des amateurs. Elle va profiter d’un moteur V6 biturbo de 3 litres développant 400 chevaux et un couple de 350 livres-pieds. Elle va être livrée de série avec une boîte manuelle à six rapports alors une transmission automatique à neuf vitesses sera proposée en option.

Le modèle doit se pointer au début de la prochaine année et les prix nous seront communiqués un peu plus tard. D’ici là, vous pouvez toujours vous préparer avec l’achat des chaussures.