Mazda Canada annonce la dotation et le prix de son nouveau MX-30 2022

Mazda s’apprête à lancer un nouveau véhicule, soit le MX-30 2022. En prévision de l’arrivée de ce dernier, la division canadienne nous a fourni les informations sur la dotation qui nous attend, ainsi que sur les prix des modèles réservés à notre marché.

Avant d’aller plus loin, mentionnons que ce VUS sera offert au prix de 42 150 $, avant les frais de transport et de préparation (1950 $).

Le véhicule est d’importance pour Mazda, car il représente le premier produit tout électrique du constructeur. Ce dernier sera alimenté par une batterie lithium-ion de 35,5 kWh lui conférant une autonomie de 161 kilomètres.

C’est peu et ça va limiter l’attrait du modèle auprès des acheteurs qui ont le choix d’obtenir plus d’autonomie ailleurs. Mazda mentionne dans son communiqué de presse que son produit a tout pour « répondre aux besoins de la majorité des citadins ». C’est vrai et c’est envers les résidents de grandes villes que devra être ciblée la campagne de marketing.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Quant à la technologie qui sert ce véhicule, il faudra s’habituer à entendre une nouvelle appellation chez Mazda, soit e-Skyactiv EV.

Pour ce qui est des opérations de recharges, la compagnie indique que sur une borne de niveau 3, il sera possible de faire passer la capacité de 20 % à 80 % en quelque 36 minutes. Avec une borne de niveau 2, il faudra compter 2 heures et 50 minutes alors que sur une prise de 120 V, le temps de récupération sera de 13 heures et 40 minutes.

En fait de puissance, le MX-30 va proposer l’équivalent de 143 chevaux et 200 livres-pieds grâce à son moteur électrique de 80,9 kW. La configuration est à traction. Pour le rouage intégral, ce sera à suivre, mais ça pourrait venir avec l’éventuelle version hybride enfichable. Nous aurons l’occasion de vous revenir là-dessus.

Conception

Bien sûr, avec un modèle tout électrique, l’occasion était belle de penser les choses autrement. Sans entrer dans les détails, surtout que nous aurons l’occasion de voir ce véhicule de près lors de ses débuts qui sont prévus cet automne (Québec et Colombie-Britannique), mentionnons que Mazda a fait des efforts pour que ses bottines suivent ses babines.

Par exemple, le tissu des sièges utilise 20 % de fils recyclés. Les garnitures de portières sont fabriquées à partir de bouteilles de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé, tandis que les poignées de porte incorporent du liège. L’intérieur intègre même du liège, une façon de rendre hommage aux origines de Mazda qui, il y a plus de 100 ans, fabriquait du liège.

La dotation

Au menu, deux versions pourront être trouvées. Dans un premier temps, la variante GS qui va se pointer passablement bien équipée avec un écran de 8,8 pouces pour le système multimédia, les applications Apple CarPlay et Android Auto, les sièges avant et le volant chauffants, un rétroviseur à atténuation automatique, ainsi qu’une chaîne audio comptant huit haut-parleurs.

En passant au modèle GT, on va en ajouter avec quatre haut-parleurs de plus et une sonorité signée Bose, une caméra de recul offrant une vue à 360 degrés, ainsi qu’un toit ouvrant, notamment.

Quant aux caractéristiques de sécurité de la suite i-Activesense, l’offre est très généreuse avec la version GS et devient très complète avec la livrée GT. Au fait, cette dernière sera vendue 47 150 $.

Le lancement du MX-30 est prévu pour la fin du mois de septembre aux États-Unis. Nous verrons si nous aurons l’occasion d’être sur place, la situation pandémique demeurant toujours fragile. Qu’importe, car comme expliqué plus tôt, le véhicule suivra peu de temps après en concession.