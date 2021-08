Le Kia Sorento hybride rechargeable se montre le bout du nez

En décembre dernier, Kia nous donnait l’occasion de prendre le volant de la nouvelle génération de son VUS Sorento. Malgré la présence de six variantes au menu dès le départ, nous savions que d’autres déclinaisons allaient éventuellement nous parvenir.

Voilà qu’une d’entre elles vient de se montrer le bout du nez, soit le modèle hybride rechargeable.

Évidemment, sur le plan esthétique, on reconnaît la signature du VUS de nouvelle génération. On note toutefois l’arrivée du nouveau logo de Kia, à la fois à l’avant et sur le volant. Et, bien sûr, un portillon supplémentaire repose sur la carrosserie, cette fois à l’arrière droit, question de permettre la recharge de la batterie de 13,8 kWh. Cette dernière alimente un moteur électrique qui se veut jumelé à un moteur 4-cylindres turbo de 1,6-litre. Au total, les deux unités nous garantissent une poussée de 261 chevaux.

Notez que la taille de la pile va scinder en deux les subventions offertes, tant au fédéral qu’au provincial.

La traction intégrale est de série avec ce modèle.

Pour ce qui est de l’autonomie, elle est annoncée à 32 miles, soit 51,5 km par Kia. Nous sommes toujours en attente des données officielles de l’EPA (Environment Protection Agency), mais il ne faut pas non plus croire que ce sera très différent. On a donc une bonne idée de ce qui nous attend.

Il faudra aussi voir avec quels niveaux de finition l’approche hybride enfichable sera réservée. Aux États-Unis, elle est l’affaire des deux variantes plus haut de gamme. Il est fort possible que ce soit la même chose chez nous (ce qui voudrait dire les modèles EX+ et SX), mais attendons avant de s’avancer.

Pour ce qui est des prix, là aussi, il faudra se montrer patients. Nous aurons assurément droit à ces derniers peu de temps avant que le modèle arrive en concession un peu plus tard cet automne.