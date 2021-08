Genesis dévoile son premier VUS électrique, le GV60

Au cours des deux ou trois prochaines années, Genesis va dévoiler de deux à trois nouveaux véhicules par année. Hier, la compagnie a partagé les premières informations concernant l’un de ces derniers et du coup, le premier modèle tout électrique de son histoire, le GV60.

Ce VUS, développé sur une plateforme dédiée aux produits tout électriques (E-GMP pour Electric-Global Modular Platform), s’affiche avec une robe superbe qui promet de faire sensation.

C’est d’ailleurs ce qui frappe le plus à propos du produit. Ça et sa couleur. On note bien sûr quelques éléments de design communs à la marque, comme les phares et feux séparés, mais aussi de nouveaux détails comme des poignées de porte intégrées et un capot de type coquille qui se joint aux ailes en une seule et même pièce.

Quant au profil, il respire la sportivité, un élément visuel que plusieurs constructeurs mettent de l’avant afin de rendre leurs produits électriques plus attrayants.

À bord, on a droit à une présentation somme toute futuriste. Genesis vante notamment son système de sélection électronique des rapports en forme de sphère, une approche qui informe en tout temps le pilote sur le statut de conduite du véhicule. La sphère en question fournit même un éclairage d’ambiance lorsque le moteur est coupé. La console, de type flottant, ajoute une touche de classe à l’ensemble cependant qu’un écran massif domine la planche de bord.

Autre fait intéressant et caractéristique des produits électriques, le plancher du véhicule est plat, ce qui ajoute un élément important sur le plan du confort.

Ce qui manque pour l’instant, c’est toute l’information concernant le groupe motopropulseur. On peut s’attendre, au minimum, à la quincaillerie du Kia EV6. Ce dernier va proposer une puissance maximale de 576 chevaux, une architecture de 800 volts, ainsi qu’une autonomie possible d’environ 480 km en ce qui a trait à la version à capacité prolongée.

Le Genesis GV60 doit se pointer quelque part en 2022, on devine comme modèle 2023.