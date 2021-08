Hyundai présente notre version de l’Elantra N 2022

Les amateurs de performances l’attendaient avec impatience celle-là. Aujourd’hui, Hyundai présente officiellement la version nord-américaine de son Elantra N, un modèle qui va repousser la sportivité de cette voiture à un autre niveau.

Évidemment, la première chose qui retient l’attention, c’est ce qu’on va retrouver sous le capot. Pour cette opération charme, Hyundai fait appel à son 4-cylindres turbo de 2,0-litres, lequel produit cette fois 276 chevaux et 289 livres-pieds de couple. Grâce à une fonction Boost qui sera accessible via un bouton sur le volant, il sera possible de faire passer la capacité à 289 forces pour une durée de 20 secondes. Il faudra compter 40 secondes avant de pouvoir l’utiliser de nouveau. Hyundai l’explique bien dans son communiqué, c’est idéal pour chaque tour de piste ; vous n’aurez pas besoin de cette fonction pour effectuer un dépassement sur une route de campagne.

Mais elle servira, assurément.

Pour ce qui est de la livraison de toute cette cavalerie, on parle d’une poussée maximale atteinte entre 5500 ou 6000 tours/minutes pour les chevaux-vapeur, puis de 2100 à 4700 tours/minutes dans le cas du couple.

La voiture sera proposée de série avec une boîte manuelle à six rapports, mais pourra aussi être avancée avec une transmission automatique à huit vitesses et double embrayage. Les palettes au volant seront évidemment de la fête avec cette unité.

Pour ce qui est des changements apportés au châssis, ils sont nombreux. Nous aurons l’occasion d’y revenir lorsque nous ferons l’essai complet du modèle, car l’énumération serait ici longue et fastidieuse, surtout sans référence comportementale. Disons simplement que selon ce qui est rapporté, ça promet.

En fait, la version N de l’Elantra va porter 40 éléments spécifiques qui vont servir à la distinguer. Ça inclut l’aileron arrière propre à cette version, ainsi que les freins à disques ventilés aux quatre roues. Et, note intéressante, Hyundai a décidé de conserver un frein à main mécanique avec cette voiture.

L’Elantra N va reposer sur des pneus Michelin Pilot Sport 4S, des gommes qui vont ceinturer des jantes de 19 pouces.

Enfin, à l’intérieur, la présentation sera porteuse d’éléments uniques au modèle comme des touches N pour le système multimédia, ainsi que des informations relatives à la performance qui pourront être configurées pour apparaître au bloc d’instruments à affichage numérique.

Le volant, le sélecteur de rapports, le pédalier, ainsi que les sièges vont aussi trahir la présence de cette version N.

Cette variante N de l’Elantra ne sera pas la plus populaire de la gamme ni une déclinaison sur laquelle les gens vont se lancer. Cependant, pour Hyundai, elle revêt une importance capitale, comme tous les produits N (actuels ou à venir). Elle représente l’expression ultime de la marque en matière de sportivité et prouve que la firme est sérieuse lorsqu’elle mentionne vouloir ajouter de l’émotion à l’expérience de possession de ses créations, pour ceux qui le désirent, bien entendu.

« La marque N de Hyundai Motor, très performante, a pour objectif constant d’offrir aux clients une gamme de choix excitants pour un plaisir de conduite accru », a déclaré Till Wartenberg, vice-président et chef de la sous-division de la gestion de la marque N et des sports motorisés chez Hyundai Motor Company. « L’Elantra N est l’expression la plus pure de notre mission à ce jour. »

L’Elantra N 2022, pensée pour le marché nord-américain, devait être présentée au Salon de New York qui se serait mis en branle aujourd’hui. En raison de son annulation, le dévoilement du produit s’est fait de façon virtuelle. Le véhicule est attendu vers la fin de l’année ou au début de la prochaine chez les concessionnaires. Les prix nous seront alors communiqués.