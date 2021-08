53 km en mode électrique pour le Hyundai Tucson PHEV 2022

La version hybride rechargeable du Hyundai Tucson 2022 est attendue à l’automne. Déjà, sur le site de Hyundai Canada, on peut voir les modèles proposés, soit Luxury et Ultimate, ainsi que leurs prix respectifs.

Ce qui nous manquait jusqu’ici, c’est la cote officielle de l’EPA (Environment Protection Agency) américaine concernant l’autonomie en mode tout électrique.

Le verdict est tombé : ce sera 53 kilomètres.

Voilà qui n’est pas mal, mais ça demeure inférieur aux 68 kilomètres de la vedette du segment, le Toyota RAV4 Prime. En revanche, on peut toujours se réjouir du fait que la cote officielle est meilleure que celle qui avait été initialement anticipée.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!



La capacité est rendue possible par la présence d’une batterie de 13,8 kWh. Notez que parce que cette dernière est inférieure à 15 kWh, la subvention fédérale de 5000 $ est coupée de moitié. Idem pour le Santa Fe PHEV, en fait, car il profite de la même pile. L’autonomie de ce dernier est légèrement inférieure, soit 48 km. Au Québec, ce n’est pas 8000 $ qu’on économise à l’achat, mais 4000 $, pour les mêmes raisons.

Concernant les 53 km du Tucson PHEV, il est intéressant de noter la différence exprimée pour la conduite en ville par rapport à celle sur l’autoroute. En milieu urbain, l’EPA estime qu’il sera possible de rallier 56,4 km contre 47,8 km sur l’autoroute.

Enfin, rappelons que sous le capot, en plus de son moteur électrique, le Tucson PHEV est animé par un 4-cylindres turbo de 1,6 litre. La capacité combinée de tous les organes se chiffre à 261 chevaux. La possibilité en matière de remorquage, avec l’ensemble conçu à cette fin, est de 907 km, soit 2000 livres.