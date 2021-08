La première Acura NSX Type S 2022 a été vendue 1,1 million

La NSX moderne en sera à sa dernière année en 2022 et pour célébrer l’événement en grand, Acura a décidé de ne produire qu’une version encore plus puissante, la Type S. Cette dernière a été présentée vendredi dernier alors qu’elle s’est voulue l’une des vedettes du rassemblement automobile de Pebble Beach, en Californie.

Et bien voilà que le premier exemplaire sorti de l’usine vient d’être adjugé lors d’un encan tenu par le groupe Mecum et le prix de vente, comme on s’y attendait, a atteint la troposphère à 1,1 million en devises américaines. Voilà qui est considérablement plus que les quelque 171 500 $ américains exigés pour le modèle. Le prix canadien de la NSX Type S 2022 est de 221 500 $.

Cependant, et il faut le souligner, le tout était pour une bonne cause, car la voiture a été offerte aux enchères pour une œuvre de charité. Le produit de la vente va servir à envoyer des ensembles d’activités éducatives au programme STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) mis au point par le COSI, le Centre des sciences et de l’industrie de Columbus, dans l’Ohio. Il s’agit d’une œuvre de bienfaisance appropriée, compte tenu de la nature hautement technologique de la NSX, et aussi du fait qu’elle a été construite dans la même région, soit à Marysville, en Ohio, pas très loin de Columbus.

La NSX Type S est la plus puissante de l’histoire du modèle, elle dont la mécanique crache 600 chevaux et 492 livres-pieds de couple. Seulement 350 exemplaires seront construits dans le monde et 15 prendront la direction du Canada.