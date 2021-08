Dodge Hornet | Un VUS hybride rechargeable dès 2023 ?

On ne compte plus les rumeurs concernant le retour du nom Hornet chez Dodge. En fait, ça dure depuis une quinzaine d’années, si bien que lorsqu’une nouvelle apparaît, on y jette toujours un coup d’œil, mais avec une certaine méfiance.

Lorsqu’on crie souvent au loup…

Toujours est-il que le nom revient dans l’actualité cette semaine, mais cette fois, on a un peu plus d’informations pouvant appuyer ce qui se dit. En fait, lors de ses récentes annonces en matière d’électrification, Stellantis a notamment dévoilé que Dodge proposerait un modèle hybride rechargeable dès l’an prochain. Maintenant, selon le site Mopar Insiders, ce dernier pourrait bien être un nouveau VUS et il adopterait le nom de Hornet.

Et si le nom Hornet revient toujours à l’avant-scène, c’est que Dodge avait présenté un concept portant cette appellation. C’était en 2006. Bien sûr, si le modèle voit le jour, il ne ressemblera en rien à ce qu’on a pu voir il y a 15 ans. Plus concrètement, on entend à travers les branches que le véhicule serait un cousin de l’Alfa Romeo Tonale dont le lancement est également prévu l’an prochain.

Les deux modèles hybrides seraient animés par un 4-cylindres turbo de 2 litres et il est aussi possible que des versions « régulières » soient au menu. Il faudra voir, bien sûr, car tout n’est que pure spéculation pour le moment.

Dodge n’a rien confirmé, donc la prudence est de mise. Si les informations qui circulent sont véridiques, le Hornet serait assemblé aux côtés du Tonale en Italie et son arrivée se ferait en cours d’année 2022 comme modèle 2023.