Acura prépare le retour de l’Integra

Une nouvelle ayant l’effet d’une bombe est tombée hier soir : Acura a annoncé le retour de l’Integra. Le modèle, pour ceux qui ne l’auraient pas connu, a marqué une génération à la fin des années 80, au cours de la décennie 90 et au tournant du millénaire.

Le vice-président de la marque, Jon Ikeda, avait ceci à partager hier soir : « Je suis ravi de dire que l’Integra revient dans la gamme Acura avec le même esprit de plaisir de conduite et l’ADN de l’original, en respectant notre engagement envers la philosophie de la compagnie (Precision Crafted Performance) à tous les égards, soit le design, la performance et l’expérience de conduite générale. »

La division de luxe de Honda a fait l’annonce lors d’un rassemblement de journalistes participant à la semaine d’activités entourant le Concours d’Élégance de Pebble Beach (Monterey Car Week). La nouvelle a été révélée grâce à des drones traçant le nom et la silhouette du modèle dans le ciel.

La promesse a été accompagnée d’une vidéo publiée par Acura sur son compte Instagram.

Bien sûr, la compagnie n’a pas fourni de détails sur le modèle au-delà du moment où sa production va se mettre en branle, soit 2022. Évidemment, on s’attend à un véhicule qui va reprendre le format de la création de l’époque et qui va s’inscrire sous le signe de la sportivité.

Et Acura a accès au coffre d’outils de Honda pour lui offrir tout le piquant nécessaire. On pense notamment au moteur de la prochaine Civic Type R.

Si la marque ne manque pas son coup, nous pourrions assister à la naissance d’un nouveau classique.