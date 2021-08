Ford doit remplacer les toits rigides des Bronco qu’elle a déjà construits

Hier, nous étions au lancement canadien du nouveau Ford Bronco. Lundi, vous aurez l’occasion de découvrir ce que nous avons pensé du modèle. Ce dernier a cependant fait la manchette alors que nous étions derrière son volant, une fois de plus en raison de son toit.

Une fois de plus, oui, car il y a quelques jours à peine, nous vous rapportions un problème recensé par plusieurs propriétaires concernant une usure prématurée du toit souple à certains endroits. Un problème avec le fournisseur, explique le constructeur.

Cette fois, il est question du toit rigide. En fait, Ford va devoir remplacer tous les toits rigides des modèles déjà construits, ce qui va retarder la livraison d’unités concernées, il va sans dire.

Dans une lettre adressée à la clientèle, l’entreprise de Dearborn déclare que les toits rigides qui équipent les Bronco à deux et quatre portes présentent un problème de qualité qui n’a pas d’incidence sur les performances, mais qui cause un « aspect insatisfaisant lorsqu’ils sont exposés à l’eau et une humidité extrême. »

Le toit rigide, il est important de le rappeler, peut être installé sur les modèles à deux ou à quatre portes. Ford a confirmé au magazine Car and Driver que tous les Bronco à toit rigide construits à ce jour étaient visés et qu’elle allait remplacera tous les toits rigides dès le mois d’octobre.

Dans un premier temps, on va procéder avec les véhicules des clients qui ont déjà reçu le leur ou qui sont construits. Il est aussi important de mentionner que malgré le problème, les propriétaires peuvent continuer à conduire leurs Bronco.

Ceux qui ont commandé un Bronco et qui n’ont pas encore reçu la date de son assemblage recevront un modèle 2022 ou auront la possibilité de passer à une version à toit souple avec un ensemble de préparation pour toit rigide, sans frais, rapporte Car and Driver.

Mike Levine, porte-parole de Ford, a déclaré sur Twitter que l’objectif est de construire tous les modèles First Edition (qui ne traversent pas notre frontière) d’ici la fin de l’année. La production des modèles 2022 commencera en décembre et les carnets de commandes ouvriront en septembre.