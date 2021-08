Lamborghini partage trois nouvelles photos de sa future Countach

La bombe concernant le retour de la Countach chez Lamborghini nous a un peu tous jeté par terre plus tôt cette semaine. Le dévoilement du modèle aura lieu dimanche prochain, le 15 août, dans le cadre des activités du rassemblement automobile de Pebble Beach, près de Monterey, en Californie.

En prévision de ce moment, Lamborghini a partagé trois nouvelles photos de sa future Countach sur sa page Instagram. Aucune autre information n’a été partagée, donc tout ce que l’on peut faire, c’est d’analyser, comme vous, ce qui vient de tomber sous nos yeux.

Dans un premier temps, on peut voir le museau de la voiture. Ce dernier présente un style différent de tout ce qui existe présentement au sein de la gamme, ce qui est rafraîchissant. On distingue une étroite grille noire qui sépare les parties supérieure et inférieure du bouclier, rappelant vaguement la zone où la création originale voyait son pare-chocs noir et ses phares antibrouillard être disposés.

Quant au nom Countach, il apparaît sur le flanc droit du véhicule, en lettres minuscules comme c’était le cas jadis ; voici un premier coup de chapeau intéressant au passé. La calligraphie est cependant un peu différente, en lien avec la signature actuelle et plus moderne de la marque.

Un deuxième cliché nous montre le couvercle qui cache la mécanique V12 qui repose dans la salle des machines. Il nous reste à voir de quelle façon cette dernière sera apprêtée, surtout que l’hybridité est très présente à travers les rumeurs qui courent.

La dernière photo présente la zone située derrière la vitre latérale. On peut y voir un bouchon qui pourrait être le réservoir de carburant, ou encore un port pour la recharge, advenant une éventuelle électrification.

On est à l’heure de la spéculation, mais nous n’irons pas plus loin, surtout que la voiture elle-même va nous en apprendre plus d’ici quelques jours. Nous souhaitions simplement partager ces images avec vous en attendant qu’on en ait plus à se mettre sous la dent.

Fait intéressant, Lamborghini accepte déjà les commandes pour son modèle. Nous sommes curieux de voir combien d’exemplaires auront déjà été vendus sur la quantité prévue au moment de la présentation du véhicule.