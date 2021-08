Une camionnette compacte électrique chez Nissan ?

Avec la flopée de camionnettes électriques attendues au cours des deux prochaines années sur le marché, il y a clairement un créneau à exploiter pour des constructeurs qui ne sont pas nécessairement présents ou une force dans cette catégorie.

C’est le cas de Nissan qui ne l’a pas eu facile avec son pick-up pleine grandeur (Titan) et qui renouvelle pour 2022 son modèle intermédiaire (Frontier) après une gestation de plus de 15 ans.

Ironiquement, c’est elle, à l’époque où on la connaissait sous le nom de Datsun, qui a introduit la camionnette compacte aux États-Unis à la fin des années 50. Quant à l’appellation Frontier, elle est parmi nous depuis plus de 20 ans.

Toujours est-il qu’avec les développements auxquels nous avons droit avec ce type de véhicule ces jours-ci, il y a de la place pour un autre modèle, notamment un produit de plus petit format pour concurrencer le nouveau Ford Maverick qui s’amène d’abord et avant tout en configuration hybride.

À ce propos, le site Automotive News fait état d’une « personne familière avec le dossier » qui affirme que ce futur produit ne ferait pas usage d’un moteur à combustion, mais bien d’une approche entièrement électrique.

Judy Wheeler, vice-présidente des ventes et des opérations régionales de Nissan aux États-Unis, n’a pas confirmé la rumeur lorsqu’elle a été contactée par Automotive News. Cependant, elle ne l’a pas démentie non plus : « Il y a toutes sortes de choses qui sont discutées. Je ne sais pas s’il y a quelque chose de sérieux qui se trame à ce stade. Ça pourrait se produire. Le segment des pick-up est assez intéressant. Il y a des consommateurs qui recherchent davantage un véhicule pour répondre à leur style, un à l’intérieur duquel ils pourront déposer tout ce dont ils ont besoin pour leurs activités. »

Avec un tel véhicule, Nissan pourrait frapper un gros coup, car tout ce qui est annoncé jusqu’ici, ce sont des modèles pleine grandeur, soit les Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV, Rivian R1T, Ford F-150 Lightning et Chevrolet Silverado EV (et GMC Sierra).

Mis à part le développement possible d’une camionnette compacte électrique, une autre rumeur continue de courir, soit le retour du Xterra. Pour l’instant, aucune décision n’aurait été prise, ce qui nous force à patienter.