Lamborghini prépare le retour de la Countach

Si nous étions le 1er jour du quatrième mois de l’année, la nouvelle qui suit serait évidemment une tentative avortée de poisson d’avril. Or, nous sommes le 9 août et ce que l’on vous rapporte vient directement de la bouche du constructeur Lamborghini ; la Countach s’apprête à effectuer un retour.

Pour les plus vieux, le modèle n’a pas besoin de présentation. La plupart des gens qui ont 45 ans et plus ont déjà possédé une affiche de cette voiture, soit dans leur chambre, soit dans leur garage. Pour les plus jeunes, la phrase suivante devrait suffire : la Countach, c’était LA super voiture de son époque.

La nouvelle concernant son retour est tombée aujourd’hui. Sur son site, ainsi que sur sa page Facebook, Lamborghini a partagé une vidéo de 20 secondes où l’on peut entendre un bolide en pleine action et où l’on peut aussi voir plusieurs images du modèle original. Le clip fait même référence au fait qu’une nouvelle image est prête à être affichée au mur. Et le message offert en conclusion est clair : « La nouvelle Lamborghini Countach s’en vient. »

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Pour l’instant, c’est pas mal tout ce qu’on a à se mettre sous la dent. Ça et une photo nous montrant un modèle sous une bâche. Une phrase intéressante l’accompagne sur le site de la compagnie ; le futur est notre héritage. Assurément, Lamborghini compte écrire une page d’histoire avec ce véhicule.

Et parce qu’on utilise un nom mythique, aura-t-on droit à un design inspiré des œuvres du passé ? Désire-t-on marquer la transition vers l’avenir avec un produit électrifié ? Un moteur V12 ? Hybride ? Nous n’en avons aucune idée, mais tout cela sera intéressant à surveiller.

Nous vous reviendrons bien sûr avec tous les détails lorsqu’ils nous seront disponibles.