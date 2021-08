Subaru prépare un deuxième modèle Wilderness

Subaru prépare l’arrivée d’un deuxième modèle profitant du traitement Wilderness. En prévision de son dévoilement, la firme a publié deux images pour nous titiller… et nous inviter par la bande à deviner quel modèle héritera des modifications inhérentes à cette version.

Rappelons que celles-ci ont été introduites sur l’Outback récemment.

Et ce qui est amusant, c’est que différentes publications y vont de prévisions opposées. Sur le site Autoblog, on se mouille pour affirmer que le prochain modèle Wilderness sera le Forester. Du côté de Car and Driver, on est catégorique : c’est l’Ascent. Et si c’était le Crosstrek ?

En prenant le temps de bien observer les photos, Auto123 se prononce à son tour en affirmant qu’il s’agit du Forester. La raison ? La base du rétroviseur chevauche une ligne de carrosserie ; ce détail stylistique est différent sur les modèles Ascent et Crosstrek.

Du reste, on peut voir que la couleur du véhicule sera la même que celle offerte sur la version Wilderness de l’Outback. Le nouveau modèle va profiter des mêmes modifications, soit une garde au sol relevée, des pneus davantage conçus pour la conduite tout terrain, ainsi qu’une version améliore du système de conduite X-Mode.

Aucune date n’a été annoncée concernant le dévoilement de cette deuxième déclinaison Wilderness au sein de la gamme Subaru, mais on peut imaginer des débuts cet automne, peut-être au Salon de Los Angeles en novembre.