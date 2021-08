Marché de l’automobile en 2021 | 11 achats sûrs

En cette année des plus étranges (enfin, les deux dernières années pour être précis), faut-il s'étonner de voir les concessionnaires automobiles peiner à garder assez d’inventaires pour répondre à la demande pour de nouveaux véhicules ? L'année dernière, la demande était à un niveau historiquement bas, pour des raisons que nous connaissons tous, mais cette année, elle a rebondi de façon spectaculaire. Et maintenant que c'est le cas, les parcs des concessionnaires sont aussi vides que certains réservoirs d'eau dans l’ouest des États-Unis.

Au milieu de toutes ces incertitudes, nous avons cru bon injecter un peu de... certitude. Parlons donc des valeurs sûres, de certaines des offres les plus fiables sur le marché des véhicules neufs. Nous avons jeté un coup d'œil à 11 catégories et avons choisi le produit le plus sûr de chacune.

Comme par le passé, il n’est pas uniquement question de fiabilité ou de qualité de construction, ni simplement de performance, de rendement ou d’espace de chargement.

Le but de cet exercice est de déterminer les véhicules qui font bien dans tous les critères mentionnés plus haut. Notez que seules les catégories populaires sont traitées dans ce palmarès estival. Et si votre modèle de voiture ne se retrouve pas au sein de cette liste, ça ne veut pas dire qu’elle n’est pas recommandable. De nos jours, les citrons se font rares.

Voiture compacte : Mazda3

Avec la déconfiture des voitures sous-compactes au profit des multisegments de mêmes formats, et leur quasi-disparition, il est inutile de s’y attarder. Considérons plutôt la catégorie supérieure, celle qui compte encore plusieurs modèles dignes de mention. L’an dernier, c’est la Toyota Corolla qui est repartie avec les honneurs de ce palmarès, mais en 2021, la valeur sûre est… la Mazda3.

La représentante de Mazda s’attire les éloges depuis sa refonte. Si le design ne plaît pas à tous, l’expérience de conduite générale, la qualité des matériaux et d’assemblage, ainsi que le choix de variantes font de la « 3 » l’une des meilleures compactes de son époque.

Avec l’ajout de la Mazda3 Turbo, la gamme s’est étoffée davantage, quoiqu’une livrée hybride ne serait pas de trop. Mais ne retenez pas votre souffle trop longtemps, car il est peu probable qu’une telle variante soit approuvée pour la production de série.

Voiture intermédiaire : Toyota Camry

Une fois de plus, la Toyota Camry doit être considérée comme une valeur sûre. En fait, le nom Camry devrait même être ajouté à la définition de l’expression « valeur sûre » dans le dictionnaire.

Depuis 2018, la berline nipponne a haussé son jeu en matière d’agrément de conduite, allant même jusqu’à faire appel à la division TRD pour aiguiser ses prestations.

Toutefois, c’est l’étendue de la gamme qui rend la Camry si alléchante. Cette voiture peut être commandée avec une motorisation hybride, avec quatre roues motrices ou même avec un moteur V6.

Véhicule électrique : Chevrolet Bolt EV/EUV 2022

Les derniers mois n’ont pas été de tout repos dans le monde des véhicules électriques. Par exemple, la campagne de rappel d’envergure mondiale concernant le Hyundai Kona Électrique n’a pas été très rassurante. Toutefois, le constructeur coréen n’a pas lésiné sur les correctifs (très coûteux) pour tous les véhicules affectés par ce rappel. Pendant ce temps, Tesla écoule sa berline Model 3 à une cadence impossible à suivre.

La voiture de Tesla possède certainement une longueur d’avance en ce qui a trait à la technologie, mais l’assemblage est très irrégulier, tout comme la qualité de la peinture, notamment.

La Chevrolet Bolt a elle aussi fait l’objet d’une campagne de rappel, les propriétaires étant invités à ne pas charger la batterie de leur véhicule au-delà de 90 % de sa capacité, et ce pendant quelques mois. Ici aussi, le constructeur n’a pas chômé et Chevrolet a heureusement trouvé une solution au problème dans les dernières semaines de l’hiver 2021.

Malgré ces « ennuis de jeunesse », la voiture électrique est vouée à un bel avenir chez nous et ailleurs sur le globe. Rares sont ceux qui affirment aujourd'hui qu'il est possible de revenir en arrière, compte tenu de la baisse des prix des véhicules électriques et de l'augmentation des réglementations gouvernementales en matière d'émissions.

La refonte de la Bolt EV pour 2022 et l’addition de la livrée EUV « un peu plus utilitaire » représentent un pas dans la bonne direction pour Chevrolet, à cause des améliorations apportées à la voiture, mais aussi parce qu’il y a désormais un logiciel qui prévoit les incendies à bord !

Minifourgonnette : Toyota Sienna

L’an dernier, cette vieille amie avait remporté le titre de valeur sûre. Oui, la Chrysler Pacifica demeure une référence et les modifications apportées au modèle 2021 en font une solide candidate pour les familles nombreuses cherchant un appartement sur roues. Toutefois, la refonte de la Toyota Sienna — désormais exclusivement hybride — la rend prometteuse pour le segment des fourgonnettes familiales.

La plus récente Sienna offre sans aucun doute la meilleure motorisation. Mais ce n’est pas tout, car l’assemblage est de grande qualité, tandis que la gamme très diversifiée offre même la possibilité d’ajouter un rouage intégral à l’équation.

Reste à voir maintenant si son style vous plaira.

Camionnette intermédiaire : Chevrolet Colorado / GMC Canyon

Le segment de la camionnette intermédiaire sera une fois de plus chamboulé en 2022 avec l’arrivée d’une nouvelle Nissan Frontier, tandis que la Tacoma de Toyota sera proposée en une multitude de versions. La Ford Ranger, de son côté, attend une refonte, alors que la Jeep Gladiator sera probablement électrifiée d’ici quelques mois.

Pourtant, aucun de ces modèles ne constitue la valeur sûre de ce créneau, à nos yeux. Ce titre, nous l’attribuons à un produit de General Motors : le duo Colorado/Canyon. Cette camionnette américaine a conservé son côté « ouvrière » avec une variante pour chantiers recevant peu d’équipement, mais il est également possible d’en faire une aventurière équipée pour la conduite hors en choisissant la Colorado ZR2 de Chevrolet. Et n’oublions pas le trio de mécaniques qui est proposé; une variété comme on n’en trouve presque nulle part ailleurs, sauf chez Jeep.

Camionnette pleine grandeur : Ford F-150

L’histoire ne change pas du côté des camionnettes pleine grandeur. Ce n’est pas pour rien que la Ford F-150 domine la concurrence au chapitre des ventes depuis si longtemps. L’ajout, cette année, d’une variante hybride et la commercialisation prochaine de la F-150 Lightning électrique risquent de renforcer encore davantage sa position.

Au risque de me répéter, les deux modèles américains — les Silverado/Sierra de GM et la Ram 1500 — sont également de très bons choix.

VUS sous-compact : Kia Seltos

Assurément l’une des belles surprises de « l’époque » de la pandémie est le Kia Seltos. Il s’est rapidement imposé parmi les préférés du public au sein d’une catégorie surpeuplée. Il existe une façon simple de le décrire : le Seltos est un cousin du Hyundai Kona qui offre un peu plus d’espace.

L’an dernier, le Kona s’est mérité le titre dans cette catégorie, mais en 2021 le Seltos fait mieux, justement parce qu’il est plus pratique que son cousin de Hyundai. De plus, l’agrément de conduite est très bon, tout comme la qualité des matériaux, sans oublier la consommation de carburant qui est fort raisonnable.

VUS compact : Toyota RAV4

Malgré le fait qu’il est avec nous depuis de nombreuses années, et malgré la présence de modèles bien plus jeunes dans le segment, le Toyota RAV4 est encore LA référence de cette catégorie. Sa durabilité, sa frugalité et sa qualité générale ne sont que quelques raisons qui expliquent sa popularité au Canada. Populaire, vous dites ? Le RAV4 est devenu LE véhicule le plus vendu au pays, si l’on exclut les camionnettes pleine grandeur.

VUS à deux rangées de sièges : Subaru Outback

Une fois de plus, la Subaru Outback démontre sa flexibilité. La familiale devenue multisegment au fil des générations se comporte encore comme une voiture haute sur pattes, mais possède tous les atouts d’un VUS. De plus, ses capacités hors route viennent d’augmenter un brin avec la nouvelle version Wilderness, mieux outillée pour affronter un parcours accidenté.

Quant à la qualité l’aménagement et de la finition de son habitacle, elle se compare favorablement à celle des modèles de luxe, surtout dans ses livrées plus cossues.

VUS à trois rangées de sièges : Chevrolet Tahoe

L’an dernier, les honneurs de cette catégorie sont allés au Kia Telluride, un modèle intermédiaire à trois rangées de sièges. En 2021, c’est plutôt le Chevrolet Tahoe qui monte sur la plus haute marche du podium de cette catégorie. L’ancienne livrée du VUS pleine grandeur de GM était déjà parmi les très bons choix de camions sur le marché, mais la refonte de 2021 a non seulement relevé la barre au niveau de la qualité, mais le confort fait désormais partie de l’univers de cette grande famille d’utilitaires constituée des Chevrolet Tahoe et Suburban, et des GMC Yukon et Yukon XL, sans oublier les deux versions du Cadillac Escalade.