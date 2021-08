Une variante Type S pour le chant du cygne de l’Acura NSX en 2022

L’année 2022 sera la dernière pour la super voiture d’Acura, la NSX. L’histoire devait être bien différente pour elle, mais son arrivée sur le marché, marquée entre autres par des retards, n’a pas donné les résultats escomptés. Conséquemment, la division de luxe de Honda a décidé de tirer la plogue, ce qui va se faire à la fin de la prochaine année.

Pour ce dernier tour de piste, la compagnie a décidé d’y aller en grande avec la production d’une variante unique, la Type S. Les premières images dévoilées, destinées à nous donner une idée de ce qui nous attend, nous montrent un capot rouge, une couleur traditionnellement réservée aux Honda plus performantes comme la Civic Type R, ainsi que l’Integra et la NSX des années 90. La plupart des éléments plus clairs semblent avoir été noircis, comme les poignées de porte et le logo arrière. On discerne toutefois un petit emblème Type S situé devant les roues arrière.

Seules 350 Type S seront construites pour cette ultime année de production. Du nombre, 300 seront destinées au marché américain. Quant au Canada, il aura droit à 15 exemplaires.

Acura promet une voiture remplie d’améliorations pour son dernier tour de piste. Par exemple, on promet une voiture offrant « plus de puissance, une accélération plus rapide, une tenue de route plus précise et une expérience davantage axée sur le côté émotionnel de la conduite. »

Chaque NSX Type S 2022 sera animé par une version améliorée du V6 biturbo et du système Sport Hybrid du modèle.

La NSX Type S sera entièrement dévoilée le 12 août. Ceux qui souhaitent commander un modèle pourront le faire à compter du 18 août.