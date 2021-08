Mercedes-Benz va présenter une Classe E électrique au Salon de Munich

Il y a quelques jours, Mercedes-Benz a dévoilé ses nombreux plans en matière d’électrification. On y apprenait, en outre, qu’un Classe G électrique allait voir le jour en 2024 et aussi que la gamme entière passerait au tout électrique, et ce, dès 2030.

Conséquemment, les présentations en ce sens vont se multiplier au cours des prochains mois et des prochaines années, à commencer par tout ce qui va se dévoiler lors de salons automobiles. À ce titre, le prochain en lice, celui de Munich, va nous permettre d’assister aux débuts d’un autre produit électrique, soit l’EQE, la version sans moteur à combustion de la Classe E.

Son style va se caractériser par des porte-à-faux courts, un empattement long et un design plus aérodynamique qui va quelque peu briser la tradition. Sa partie avant nous demeure inconnue pour le moment, mais les images publiées par Mercedes montrent une ligne de toit arquée qui se prolonge vers une partie arrière courte et dotée de feux à DEL.

À l’intérieur, l’EQE va reprendre le style de l’EQS. Elle sera notamment livrable avec la configuration qui transforme toute la surface du tableau de bord en écran. Ce dernier mesure 56 pouces à l’intérieur de l’EQS.

Mécaniquement, l’EQE pourrait partager son groupe motopropulseur à deux moteurs avec le VUS EQC. Ce dernier propose 402 chevaux et 561 livres-pieds de couple avec ce modèle. D’autres options pourraient rejoindre la gamme plus tard, dont une approche signée AMG.

Maybach sera aussi en vedette à Munich alors qu’une étude sera présentée sur l’orientation future que pourrait prendre cette berline de très grand luxe.

Au total, le groupe Mercedes-Benz (qui regroupe AMG, Maybach et Smart) va dévoiler huit véhicules au Salon de Munich, dont cinq électriques et un de nature hybride. Ce dernier sera probablement la GT 73e, un œuvre qui va proposer plus 800 chevaux. La version blindée de la plus récente Classe S, ainsi que la Classe C All-Terrain seront également présentées.

Le Salon de l’automobile de Munich 2021 (qui remplace Francfort sur le calendrier) ouvrira ses portes à la presse le 6 septembre.