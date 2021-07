Kia Canada présente le futur EV6 en version de préproduction

Kia Canada a amené au pays une première version de préproduction de l'EV6 pour une première rencontre. Le multisegment, entièrement électrique, devrait être commercialisé tôt en 2022.

Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons assisté à une séance de présentation du modèle électrique Ioniq 5 le mois dernier, Hyundai a montré les capacités de recharge bidirectionnelle du véhicule en lui faisant faire du café.

Kia a décidé de faire encore mieux avec son EV6, également doté des mêmes capacités de recharge. Lors de cette belle soirée estivale, le constructeur a utilisé une version de préproduction pour alimenter l’un des amplificateurs qui diffusaient un bref, mais énergique concert de l’artiste canadienne Fefe Dobson !

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

S’il était formidable de participer à un événement aussi simple qu’une prestation musicale, après de nombreux mois sans activités sociales, nous étions réunis pour discuter d’un sujet plus sérieux, tout de même. C’était l’occasion de voir de près l’EV6. Le multisegment électrique marque le début d’une nouvelle ère pour Kia, qui amorce son virage vers l’électrification.

Des opposés unis

Cette idée a guidé les concepteurs de l’EV6. Concrètement, ils ont tenté de lui donner un devant sportif et agressif ainsi que l’aspect pratique des VUS familiaux plus traditionnels, vers l’arrière du véhicule. À l’intérieur, Kia dit avoir créé un environnement serein, calme et accueillant. On verra si c'est bel et bien le cas une fois que l'occasion de conduire le véhicule se présentera.

Certainement, la face avant de l'EV6 est tape-à-l'œil. Son profil, quant à lui, est épuré. Au-devant, les phares pointus, le capot en forme de coquille et les lignes procurent au modèle un très faible coefficient de résistance. L’arrière n’est pas en reste, notamment avec son éclairage enveloppant. Tous les feux des extrémités sont à DEL.. Toutefois, je comprends le point de vue de Kia sur son caractère plus traditionnel. Le VUS possède aussi un déflecteur intégré muni d’une lumière de bienvenue qui vous accueille lorsque vous vous en approchez.

Le véhicule présenté était chaussé de roues de 19 pouces de série, mais des roues de 20 et 21 pouces seront offertes en option afin de rendre la position du VUS plus agressive. Dans le même ordre d’idée, un pare-chocs avant inférieur a été conçu pour différencier les trois versions de l’EV6 vendues au Canada. Chacune des variantes EX, GT-Line et GT en arborera un différent.

À propos de ces variantes, l’EX, la version de base à propulsion arrière, est équipée de série d’un seul moteur dont la puissance est estimée à 225 chevaux. Les acheteurs peuvent se procurer le modèle EX avec un système de traction intégrale et dont la puissance grimpe à 320 chevaux. Quant à la GT-Line, elle reprend les mêmes caractéristiques que l’EX AWD, mais bénéficie de quelques améliorations esthétiques qui lui donnent une allure plus sportive.

La dernière — et la plus imposante au niveau de la performance — est la variante GT, pourvue, bien sûr, d’une traction intégrale avec les deux moteurs. Les chiffres feront saliver les acheteurs potentiels avec sa puissance de 576 chevaux et son couple impressionnant de 446 livres-pieds.

Parmi les autres chiffres, la batterie des trois versions a une capacité de 77 kWh, et son autonomie prévue, mais non confirmée, avoisine les 480 km. Selon Kia, la capacité de charge sera telle que les propriétaires pourront passer de 10 à 80 % en seulement 18 minutes, sur une borne à charge rapide.

L’intérieur de cette EV6 de préproduction est plus embryonnaire que son extérieur. Nous n’avons donc pas été invités à nous asseoir dans la rangée arrière, ni même à jeter un coup d’œil à l’intérieur du coffre. Ce qui, bien entendu, a stimulé notre imaginaire. Nous avions des visions d’éléments en carton bon marché scotchés temporairement qui servent de substituts jusqu’à l’installation des vraies pièces. Kia a précisé que l’espace de chargement de ce coffre mystérieux devrait s’élever autour de 700 litres.

Peu importe, nous avons eu un bel aperçu de la rangée avant, dont le tableau de bord et les jauges s’orientent vers le conducteur. Cette zone est très spacieuse, principalement grâce au plancher entièrement plat l’EV6. Les acheteurs qui optent pour le toit ouvrant panoramique seront comblés par un habitacle baigné de soleil.

L’écran multimédia est impressionnant. Il s’étend en arc de cercle convexe sur la majeure partie du tableau de bord. Mais comme nous n’étions pas autorisés à démarrer le véhicule, nous n’avons pas pu l’admirer allumé dans son entier. Ce sera pour un autre jour.

On devra également attendre pour les prix du EV6 2022, Kia n’est pas prêt à les divulguer. On peut prévoir un écart assez important entre le prix de la version de base et celui de la version haut de gamme GT.

Nous avons quitté l’événement plus enthousiastes encore à l’idée de voir la nouvelle génération de multisegments entièrement électriques se mesurer les uns aux autres, et surtout, essayer d’ébranler Tesla qui domine le segment. D’ici l’année prochaine, nos routes pourraient accueillir non seulement le Volkswagen ID.4 et le Ford Mustang Mach-E, mais aussi le Hyundai Ioniq 5 et l’EV6. Pour citer la grande Bette Davis, « Attachez vos ceintures, ça va brasser ! ».