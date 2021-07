Voici les 12 moteurs 2010-2019 qui consomment le plus d’huile

Lorsqu’on imagine un nuage de fumée bleue à la sortie d’un tuyau d’échappement, on visualise souvent un vieux tacot qui est toujours sur la route ou encore un modèle qui a marqué notre enfance, car on le voyait toujours en train de boucaner. Ceux de ma génération se rappelleront certaines Volkswagen, par exemple.

Qu’en est-il cependant des moteurs plus récents ? Le problème est toujours d’actualité et au cours des 10 dernières années, différents constructeurs ont été aux prises avec des ennuis reliés à des mécaniques qui consommaient trop d’huile.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Le magazine Consumer Reports, qui recueille des données de propriétaires sur des centaines de milliers de véhicules, s’est intéressé à la chose et a identifié 12 moteurs qui ont fait rager automobilistes et constructeurs au cours de la dernière décennie. Voici donc les 12 mécaniques des années 2010 à 2019 qui ont connu le plus de problèmes en raison de leur surconsommation d’huile.

Les moteurs apparaissent en ordre alphabétique (de leur créateur)

1 — V6 de 3,7 litres Acura (2010-2013)

2 — 4-cylindres turbo de 2 litres d’Audi (2010-2018)

3 — V6 suralimenté de 3 litres d’Audi (2011-2019)

4 — V8 turbo de 4,4 litres de BMW (2012-2019)

5 – 4 cylindres de 2,4 litres de GM (2011-2015)

6 — 4-cylindres turbo de 1,6 litre de Mini (BMW) (2010-2015)

7 — 4-cylindres de 2 litres de Subaru (2012-2017)

8 — 4-cylindres de 2,5 litres de Subaru (2010-2018)

9 — 6-cylindres de 3,6 litres de Subaru (2010-2018)

10 — 4-cylindres turbo de 1,4 litre de Volkswagen (2016-2019)

11 — V6 turbo de 3 litres de Volvo (2011-2015)

12 — V6 de 3,2 litres de Volvo (2010-2014)

Fait intéressant, General Motors et Acura ont prolongé la garantie du groupe motopropulseur sur certains de leurs modèles en raison des problèmes recensés. Audi a publié un bulletin de service technique qui, selon elle, règle la situation. Les autres manufacturiers ont conseillé aux propriétaires de contacter le service à la clientèle ou de s’adresser à leur concessionnaire en cas de problème.

La consommation excessive d’huile peut surprendre le détenteur d’un véhicule en raison des longs intervalles d’entretien recommandés par les fabricants. Peu de gens vérifient régulièrement le niveau d’huile à moteur et le temps où on nous proposait de le faire à la station-service est révolu.